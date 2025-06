Asesinaron en vivo a un influencer venezolano que denunciaba vínculos de autoridades con organizaciones criminales

Un influencer venezolano fue asesinado en vivo mientras realizaba una transmisión en TikTok en la que denunciaba vínculos entre la banda criminal Tren de Aragua, considerada terrorista, y jefes policiales de la ciudad de Maracay.

En el último video emitido el lunes por el influencer Gabriel Sarmiento se puede ver como al menos dos hombres armados ingresaron a su domicilio y lo asesinaron frente a la cámara con nueve disparos.

"¡Calle JJ Montesinos y metralla! Me dispararon, ¡me dispararon!", se escucha gritar al influencer de 23 años durante su última transmisión en TikTok. De fondo se escuchaban detonaciones de armas de fuego y la cámara mostró de forma fugaz los rostros de dos hombres antes de que se cortara el video.

En el vídeo que estaba realizando antes de su muerte, el joven mencionó, con nombre y apellido, a policías de la ciudad venezolana de Maracay, a 100 kilómetros de Caracas, y los acusó de estar vinculados con la organización criminal Tren de Aragua.

"Estamos cundíos (llenos) de funcionarios delincuentes, que trabajan con delincuentes comunes", denunció el influencer durante su transmisión en vivo que, hasta antes del crimen, contaba con alrededor de 300 espectadores.

Momentos antes de ser acribillado, le pidió a las instituciones del Estado que investiguen a los sujetos que mencionó y, sobre el fiscal del estado Aragua, sostuvo que "ha sido un incompetente" y agregó: "A pesar de las solicitudes que he realizado, él no me ha dado ningún apoyo. Así que lo ligo directamente al Tren de Aragua".

Hasta la tarde del lunes, las autoridades de Venezuela no se pronunciaron sobre el caso ni dieron detalles oficiales de lo sucedido, a pesar de que el asesinato del influencer causó conmoción y revuelo en las redes sociales.

La prensa venezolana indicó que el cuerpo de Sarmiento fue llevado a la morgue de la región, dónde la autopsia arrojó que recibió 9 disparos. Durante el ataque también resultó herida su madre, quien recibió un balazo en el abdomen y se encuentra hospitalizada en una clínica de Maracay.

Quién era Gabriel Sarmiento

Gabriel Jesús Sarmiento Rodríguez era un influencer venezolano de 25 años que vivía en El Piñonal, una zona urbanizada dentro de la parroquia Joaquín Crespo, en el municipio Girardot de la ciudad de Maracay, estado de Aragua.

Sarmiento se encontraba en TikTok como @unleacks y contaba con casi 80 mil seguidores. El joven dedicaba la mayoría de sus publicaciones a denunciar vínculos de la policía venezolana con criminales y solía involucrar al ministro del Interior del gobierno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello.

