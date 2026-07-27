El empresario francés Bernard Arnault, presidente y principal accionista de LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), el mayor conglomerado de artículos de lujo del mundo, salió públicamente a desmentir las versiones que hablaban de una supuesta disputa entre sus cinco hijos por la conducción. Así lo hizo a través de una publicación en la red social X, donde aseguró que su familia permanece unida y calificó de "ficción" los reportes que describían una guerra por la sucesión.

Sus declaraciones llegaron después de que el diario francés Le Monde publicara una serie de artículos sobre la interna familiar y el futuro liderazgo del conglomerado, una cuestión que desde hace años sigue de cerca el mercado financiero.

Arnault, en un mensaje, cuestionó la cobertura mediática sobre su familia y negó que exista una rivalidad entre sus hijos: "Con los Arnault, al parecer, no hay debate, solo intrigas; no hay deliberación, solo rivalidad. Es material de novela".

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También agregó que sus hijos "dirigen empresas, forman equipos, toman decisiones" y mantienen una relación cercana, en un intento por bajar la tensión de los informes periodísticos que señalaban una posible interna familiar.

Bernard Arnault junto a su esposa Hélène Mercier-Arnault y algunos de sus hijos durante un evento en 2021. De izquierda a derecha aparecen Frédéric Arnault, Delphine Arnault, Antoine Arnault y Alexandre Arnault.​

Estamos en claro que el interés alrededor del futuro de Arnault no responde solamente a una cuestión familiar. A partir de LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), el empresario francés Bernard Arnault creó un imperio del lujo que reúne algunas de las marcas más reconocidas del mundo y lo convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta.

Sin más, el conglomerado reúne firmas como Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co., Bulgari, Fendi, Givenchy, Loewe, Céline, Sephora y TAG Heuer, además de negocios vinculados al champagne, los vinos y las bebidas espirituosas. A saber, tiene un valor de mercado cercano a los 230.000 millones de euros y domina el negocio del lujo a nivel mundial.

Arnault construyó su fortuna transformando una compañía de productos de lujo en un verdadero imperio internacional. Bajo su liderazgo, LVMH pasó de ser un grupo relevante en Francia a convertirse en una referencia mundial.

Por eso, para los inversores, la pregunta no es solo quién será el próximo presidente de LVMH, sino si la empresa podrá mantener el estilo de liderazgo que convirtió a Arnault en uno de los empresarios más exitosos de las últimas décadas.

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MV