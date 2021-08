Biden: “Es el puente aéreo más largo y difícil de la historia”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que no puede garantizar “el resultado final” de la operación de evacuación de Kabul, que constituye “el puente aéreo más largo y difícil de la historia”. “Esta misión de evacuación es peligrosa. Implica riesgos para nuestras fuerzas armadas y se lleva a cabo en circunstancias difíciles”, dijo el mandatario en un mensaje desde la Casa Blanca. “No puedo prometer cuál será el resultado final o que será sin riesgo de pérdida”, admitió, flanqueado por su vicepresidenta, Kamala Harris, el secretario de Estado, Antony Blinken, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y su asesor de Seguridad, Jake Sullivan. “Pero como comandante en jefe, puedo asegurarles que movilizaré todos los recursos necesarios”, prometió. Solo Estados Unidos es “capaz” de realizar con tanta precisión una operación de este tipo, entre las “más difíciles de la historia, al otro lado del mundo”, dijo. “Este es uno de los mayores y más difíciles puentes aéreos de la historia y el único país del mundo capaz de proyectar tanto poder al otro lado del mundo con este nivel de precisión es Estados Unidos”. Biden afirmó que ya se había evacuado a 13 mil personas desde el 14 de agosto y 18 mil desde julio, y que miles más fueron evacuadas en vuelos privados “facilitados por el gobierno de Estados Unidos”. El presidente ha sido criticado por caóticas escenas de evacuación en Kabul y relatos de afganos elegibles para abandonar el país que no pudieron llegar al aeropuerto debido a los controles talibanes. Los talibanes mantienen este viernes su férreo control de los accesos al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, epicentro de una cascada de evacuaciones internacionales a la que cientos de ciudadanos locales intentan acceder de forma desesperada, buscando atravesar un cordón insurgente en el que se registran disparos al aire o latigazos. En este sentido, el mandatario reiteró que Estados Unidos “mantiene su compromiso” con los afganos, donde ha incluido a los ciudadanos vulnerables, las mujeres con proyección pública y los periodistas, y remarcó que Washington movilizará “cualquier recurso necesario” para lograrlo. “Estamos en contacto constante con los talibanes y estamos trabajando para garantizar que los civiles tengan un acceso seguro al aeropuerto”, sostuvo el presidente estadounidense. También aseguró que el caos de la retirada no afectó la credibilidad de Estados Unidos en el escenario internacional. “No he visto ningún cuestionamiento sobre nuestra credibilidad de parte de nuestros aliados en todo el mundo”, dijo Biden. “Hablé con nuestros aliados de la OTAN”, agregó. “No he visto eso; de hecho, exactamente lo contrario”.