Boliviagate | Expresidentes de Iberoamérica denuncian una "persecución" contra Mauricio Macri

En el marco del avance de la investigación del Boliviagate, numerosos expresidentes de Iberoamérica denunciaron una “persecución” contra Mauricio Macri tras la denuncia del gobierno boliviano sobre el envío de armamento durante el golpe a Evo Morales en 2019. A su vez, apuntaron contra el presidente Alberto Fernández por ser partícipe de la "guerra híbrida y jurídica diseñada por la extrema izquierda antidemocrática en las Américas".

"Se intenta manipular este caso para perseguir, con el concurso del gobierno actual de la Argentina, al expresidente Mauricio Macri", advirtió mediante un comunicado el grupo de líderes políticos reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), un foro internacional no gubernamental que integran 37 ex Jefes de Estado y de Gobierno creado en el marco de la crisis de Venezuela. Entre sus integrantes se destacan los expresidentes José María Aznar de España, Álvaro Uribe de Colombia y no solo Mauricio Macri por parte de Argentina sino que también lo integraba Fernando de la Rúa, fallecido en 2019.

Los 18 ex mandatarios que firmaron el comunicado, titulado “Declaración sobre la criminalización de los liderazgos democráticos”, aseguraron que “se intenta manipular” el caso de Bolivia para perseguir a Macri. De esta manera, apoyaron a su par argentino y sostuvieron que fue marcado como un "objetivo" al cual le abren causas judiciales "sin asidero real o por discrepancias manifiestamente políticas", perpetuado por "sus adversarios de la izquierda antidemocrática".

Además, destacaron su preocupación por el "secuestro del lenguaje democrático" por parte de las "izquierdas radicales antidemocráticas que aún subsisten en la región".

Dieciocho expresidentes de Iberoamérica firmaron el comunicado, entre ellos José María Aznar de España (izquierda) y Álvaro Uribe Vélez de Colombia (derecha).

Con respecto a Bolivia, los integrantes de IDEA apuntaron contra el gobierno de Luis Arce por "revertir la narrativa" de los sucesos de fines de 2019 que derivaron en el golpe al expresidente Evo Morales. Según los miembros del foro, tras la renuncia del dirigente del MAS en 2019 las nuevas autoridades del país "revierten la narrativa, acusan a los medios de comunicación independientes, persiguen a quienes evitaron que el señalado incidente no comprometiese la viabilidad democrática boliviana, y ahora se judicializan a los ex presidentes que aseguraron dicha transición".

Además, apuntaron contra el presidente Alberto Fernández, quien en su momento ofreció una disculpa al gobierno boliviano, a quien también consideraron partícipe de la "guerra híbrida y jurídica diseñada por la señalada extrema izquierda antidemocrática en las Américas". El mandatario nacional había apoyado la denuncia de su par boliviano al acusar al gobierno de Mauricio Macri de colaborar “con la represión militar y policial” que tuvo lugar antes y después de la partida de Evo Morales del país.

Por último, los exmandatarios realizaron un llamado "imperativo" a la Justicia "al objeto de que no olviden que en sus manos reposa en última instancia el destino de las libertades democráticas".

Firmaron el comunicado los ex presidentes Óscar Arias (Costa Rica); José María Aznar (España); Nicolás Ardito Barletta (Panamá); Felipe Calderón (México); Rafael Ángel Calderón (Costa Rica); Alfredo Cristiani (El Salvador); Vicente Fox (México); Federico Franco (Paraguay); Eduardo Frei (Chile); Lucio Gutiérrez (Ecuador); Osvaldo Hurtado (Ecuador); Jamil Mahuad (Ecuador); Mireya Moscoso (Panamá); Andrés Pastrana, (Colombia); Jorge Tuto Quiroga (Bolivia); Miguel Ángel Rodríguez (Panamá); y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

Boliviagate: Avanza la investigación

La causa que investiga si el gobierno de Macri envió material bélico a Bolivia durante el golpe a Evo Morales continúa avanzando. Por un lado, el juez en lo penal económico Javier López Biscayart analiza la información que solicitó la semana pasada, mientras que el fiscal Claudio Navas Rial sumó el pasado lunes 26 de julio al comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba como nuevo imputado, a quien apuntó como el encargado de coordinar el envío con la policía boliviana, tras la denuncia que presentó el Ejecutivo la semana pasada.

En el expediente que lleva la causa por contrabando agravado a Bolivia ya se encuentran imputados, desde el pasado 16 de julio, el expresidente de la Nación Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

La semana pasada, Macri designó como abogado defensor para este caso al exfiscal Pablo Lanusse, y según informaron fuentes judiciales, pidió que se suspenda el sumario interno que está haciendo Gendarmería por orden del presidente Alberto Fernández, en busca de la recolección de información de los protagonistas que viajaron a Bolivia con el armamento denunciado.

