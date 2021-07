Luis Conde, ex abogado de Franco Macri: "Mauricio Macri es destructivo"

El ex representante legal del empresario Franco Macri, Luis Conde, sostuvo que el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, es una persona destructiva y también habló del envío de armas a Bolivia durante el mandato de Cambiemos. Además, develó que el empresario de origen italiano no quería que el ex presidente de Boca fuera jefe de estado porque "no estaba preparado". "Lo quería proteger como padre a un hijo", agregó.

Hace dos semanas, Jorge Fontevecchia entrevistó a Mariano Macri, hermano del ex Presidente que le atribuía a Mauricio una capacidad destructiva grande a quien no se plegara a sus deseos. Una crítica que venía desde el centro de la propia familia. El mismo tono manejo este lunes el ex abogado de Franco Macri al referirse al fundador del PRO.

"Puedo probar que Mauricio Macri es un ser destructivo", aceleró Conde este lunes 26 de julio en una entrevista con Rolando Graña en el programa GPS (A24).

En esa línea, develó un supuesto deseo de Franco respecto a la llegada de su hijo a la Casa Rosada. De acuerdo al letrado, Macri padre no quería que Mauricio fuera presidente porque "no estaba preparado". "Lo quería proteger como padre a un hijo", sostuvo.

Manes calienta la interna en Juntos: advirtió a Larreta y Santilli por los gastos de campaña

Envío de armas a Bolivia

Además, Conde opinó sobre una de las causas que tiene a Mauricio Macri bajo la lupa de la Justicia: el envío de armas y de fuerzas de seguridad a Bolivia en 2019, cuando Cambiemos era gobierno y Yeanine Añez se erigía como presidenta de facto en lugar de Evo Morales.

"¿Tiene la suficiente fuerza para parar lo que viene de Bolivia? Yo creo que puede no volver", dijo Conde. Desde hace semanas, Mauricio Macri se encuentra vacacionando en Europa con su familia.

"De allá lo podrían llamar", agregó el ex abogado de Franco Macri en referencia a una posible citación de la justicia boliviana, que la semana pasada confirmó el envío de material bélico al país en una comunicación pública. En esa línea, el abogado expresó que la acusación que podría caberle a Macri se englobaría en "asociación ilícita" y hasta contrabando de armas.

Por otro lado, develó que durante los cuatro años de Macri en la presidencia, mantenía contacto con el entonces mandatario nacional. "Cuando todavía estaba en el gobierno, hablábamos de que cuando se fuera, no iba a volver", aseveró.

Relación con Franco

Como defensor legal de uno de los empresarios más relevantes del país, Conde consideró que Mauricio Macri era un "enemigo" por haber defendido a su padre, a su hermana, Sandra, y al esposo de ella, Daniel Lorenzo.

"Yo era la doble cabeza de Franco", se autocalificó Conde, descubriendo la gravitación que tenía en la mesa chica del empresario de origen italiano.

Ciudad: cómo es el plan de aperturas graduales que anunciará Larreta

Finalmente, recordó que durante doce años estuvo custodiado y con seguridad por orden del entonces juez federal Norberto Oyarbide y del fiscal Alberto Nisman.

"Cuando lo mataron a Nisman el 18 de enero yo estaba en Bariloche. La pregunta era: ¿si lo matan a Nisman, qué me queda a mí?", aseveró.