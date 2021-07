PASO 2021: quiénes son los 6 ministros de Mauricio Macri que serán candidatos

Dos años después de concluir el gobierno de Mauricio Macri, dirigentes que formaron parte de su presidencia buscan continuar con sus carreras políticas en las próximas elecciones legislativas de medio término. Lo harán en diferentes secciones dentro del mismo espacio partidario.

Este sábado 24 de julio tuvo lugar el cierre de listas de precandidatos a diputados y senadores en todo el país. Luego de las PASO (12 de septiembre) y las legislativas (14 de noviembre), Diputados renovará 127 bancas de 257 y el Senado 24 de 54 escaños.

Entre las candidaturas, aparecen nombres de funcionarios públicos que tuvieron sus inicios en el PRO y Juntos por el Cambio, hoy renombrado como Juntos, y que formarán parte de una gran interna dentro del bloque opositor.

Rogelio Frigerio

El exministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.

El ex ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, confeccionó dentro de la provincia de Entre Ríos una lista a base de consenso con la que buscará llegar a la Cámara baja en las próximas elecciones dada la renovación de cinco bancas.

Encabezará la boleta de Juntos, que también integrarán, en segundo lugar, la concejal de la localidad de Gualeguay Marcela Antola, dirigente de Evolución, el sector que responde a Martín Lousteau, y, en tercer puesto, Atilio Benedetti, del radicalismo.

Adolfo Rubinstein

El exministro de Salud, Adolfo Rubinstein.

Supo desempeñarse como ministro de Salud desde fines de 2017 hasta mediados de 2018 durante la presidencia de Macri y luego ejerció el cargo de secretario de Salud bajo la órbita de un nuevo Ministerio de Salud y Desarrollo Social, dirigido por Carolina Stanley.

En los comicios de medio término, Adolfo Rubinstein participará de una nutrida interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires: competirá en las PASO contra las listas que encabezan María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy.

Jorge Faurie

El exministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie.

Desde junio de 2017 hasta el final del mandato del expresidente, Jorge Faurie cumplió el rol de ministro de Relaciones Exteriores y Culto. También ejerció funciones como organizador durante la asunción en 2015 y luego fue enviado en calidad de embajador en Francia.

Actualmente, en la provincia de Santa Fe, Faurie ocupa el tercer lugar de una de las cuatro nóminas que competirán en las PASO de Juntos por el Cambio. La lista la encabeza Luciano Laspina y se denomina “Santa Fe nos Une”.

Alejandro Finocchiaro

El exministro de Eduación, Alejandro Finocchiaro.

El ex ministro de Educación de la Nación ocupa el noveno puesto en la nómina de Juntos, el renovado nombre que Juntos por el Cambio le propició a la candidatura de Diego Santilli, actual vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la interna del bloque opositor en territorio bonaerense, Alejandro Finocchiaro deberá competir con la lista de Facundo Manes. "Voy a acompañar a Diego Santilli para trabajar por una mejor provincia de Buenos Aires y para que en La Matanza los vecinos vuelvan a creer", señaló.

Hernán Lombardi

El extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

No es el único ex ministro del gobierno de Macri que Diego Santilli incorpora a su lista. En la séptima ubicación también figura el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de ministros, Hernán Lombardi.

Fue incorporado a pedido del ex presidente, a quien Lombardi acompaña desde que Macri fuera elegido como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007: primero al frente del Ministerio de Cultura porteño, luego como responsable del Ente de Turismo.

Gustavo Santos

El exministro y secretario de Turismo, Gustavo Santos.

Cumplió el rol de ministro y secretario de Turismo de la Nación durante los cuatro años de la presidencia de Macri. En su Córdoba natal tampoco hubo acuerdos en el arco opositor, por lo que Gustavo Santos encabezará una de las cuatro listas de la alianza de Juntos por el Cambio.

Lo hará en tándem con Mario Negri, que disputará los tres escaños en pugna en el Senado, un mes después de que Mauricio Macri bendijera la dupla que su ex ministro había conformado con Luis Juez.

