Mauricio Macri: "Al final tenemos 10% más de pobres y 100 mil muertos"

El expresidente, Mauricio Macri, concedió una entrevista a Radio Mitre, y al referirse a la pandemia dijo que la Argentina fue uno de los países que “peor la manejó en el mundo entero”. “Con más humildad y menos ideología las cosas podrían haber sido de otra manera”.

Macri afirmó que "Estoy varado en Suiza, en las oficinas de FIFA; aunque ante tanta gente que con los últimos ahorros fue a vacunarse y no puede volver lo mío no es tan dramático... pero hablando de cosas dramáticas, frente a estas 100 mil familias que lamentan la pérdida de un ser querido, la primera sensación es de dolor. Son muchas vidas perdidas innecesariamente porque podrían haber sido muchas menos”, comenzó el exfuncionario. Y continuó: “Al final tenemos 10% más de pobres y 100 mil muertos”.

En comparación con los países limítrofes dijo: “Si la Argentina hubiese vacunado a la velocidad de Chile 40 mil argentinos hoy estarían con nosotros”. Y agregó: "De la mano de la pandemia, han tenido una excusa maravillosa para atropellarnos diariamente y someternos a cuarentenas y restricciones, mientras ellos circulan libremente, entran y salen del país y no permanecen aislados un solo día".

Además, el ex presidente criticó la cuarentena adoptada por el gobierno de Alberto Fernández al inicio de la pandemia. "El 19 de marzo yo dije que estábamos muy lejos del pico y que no era necesario iniciar una cuarentena, ellos eligieron un camino que jamás se puede justificar", consideró.

Al referirse a las denuncia por las armas entregadas a Bolivia durante su gestión, Macri sostuvo que: "Todos sabemos que la denuncia de Bolivia es muy poco seria: desmiento categóricamente las acusaciones. Lo que pasó en Bolivia lo vimos todos: hubo un estallido social, una situación muy delicada con violencia en las calles, en la que decidimos que teníamos que ayudar a nuestra Embajada. No es creíble lo que dicen: no entiendo por qué elementos que debería tener Gendarmería en la Embajada estarían en un galpón... ¿por qué vamos a creer que esos pertrechos existían y en ese lugar?".

En relación a la denuncia en su contra presentada por funcionarios argentinos tras la denuncia del gobierno boliviano, Macri expresó: "No me extraña, porque los conozco, pero sí me extraña, en la última de Bolivia, Marcó del Pont ¿por qué? No acuerdo ideológicamente con su visión pero pensé que tenía un compromiso con la seriedad", indicó.

En ese sentido apuntó contra la titular de la AFIP: "Haberse sumado a hacer una denuncia por contrabando, son cosas que lamentablemente van a seguir encontrando nuevos límites en el atropello".

"La falta de equilibrio ha sido muy dañina y eso se agrava con el hecho imperdonable de no haber comprado las vacunas cuando sabíamos que había una carrera científica entre la pandemia y el desarrollo de vacunas. Uno no podía quedarse con una alternativa", señaló Macri.

Para el ex presidente "acá se optó por condicionamientos ideológicos, hasta esgrimieron haber querido ahorrar, que ahorros ante las familias que perdieron un ser queridos, frente a un país que se paró. Fue un pésimo manejo de la pandemia".

"La realidad es que no tuvimos la vacuna. La ineptitud disfrazada de ideología, es ineptitud al fin", sostuvo desde Suiza Mauricio Macri, al tiempo que realizó una comparación con Chile. "Del otro lado de la cordillera el presidente Piñeira compró todas las vacunas posibles y hoy tiene el 80% de la población vacunada".

El desempeño de la oposición en la pandemia

Por otro lado, el ex presidente aseguró que la convivencia con el gobierno nacional fue difícil desde los espacios opositores por "la devaluación de la palabra".

"En el mismo día el presidente a veces dice una cosa a la mañana y otra a la tarde. La devaluación de la palabra nos lleva a una situación muy grave", añadió.

Macri se refirió además a las discusiones internas en Juntos por el Cambio, en la antesala de la presentación de listas de candidatos para las PASO. "Los momentos de decisión de listas siempre son complicados", dijo y remarcó que "ganando esta elección vamos a volver al poder como Juntos por el Cambio con un aprendizaje".

En relación a la candidatura de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires y no en la provincia, evaluó: "Fue traumática la decisión para Juntos por el Cambio. Hay personas y decisiones. Para mí lo importante comienza el 12 de septiembre a la noche. Hay comienza la elección y ahí tenemos que estar más unidos que nunca".

Macri y la posibilidad de ir preso

El ex presidente aseguró estar "tranquilo". "En mi gobierno puede haber muchas críticas, las acepto, pero también estoy tranquilo de que nuestro gobierno fue muy correcto, no hicimos ningún tipo de ilegalidad".

"Creo en las instituciones más allá de que haya jueces que se dejen atropellar por ellos, hay debilidades humanas, pero trataremos de seguir peleando. La Argentina es un lugar donde la institucionalidad sigue funcionando, sigue habiendo límites a este tipo de atropellos que se quieren generar cambiando al procurador, cambiando a la Corte, cambiando el funcionamiento de la justicia bajo un supuesto lawfare que denuncian y finalmente es lo que ellos hacen", analizó.

En esa dirección se quejó de las causas judiciales que se iniciaron en su contra tras su salida de la presidencia. "Se me acusa de ser parte de un lawfare junto al periodismo por causas que se iniciaron, todas salvo una, durante el gobierno mismo de Cristina Fernández de Kirchner. En cambio ellos, desde que están en el gobierno, máximas autoridades del gobierno haciendo denuncias cada 5 minutos".

Finalmente, el ex presidente de Argentina se refirió a las protestas que tuvieron lugar en Cuba durante las últimas jornadas y pidió por el fin de la dictadura en la isla. "Me da mucha tristeza ver que argentinos crean que puede haber dictaduras de primera y dictaduras de segunda. Son todas lo mismo, cuando no se respeta la libertad de la gente es lo mismo, algo inaceptable.