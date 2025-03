Bolsonaro busca la amnistía apenas unos días antes de ser juzgado por la Corte Suprema

Lejos de estar muerto, el bolsonarismo logró este domingo concentrar 20.000 partidarios en las playas de la capital carioca, en una movilización convocada para este domingo en Río de Janeiro. Dos cuadras y medias llenas de público fueron suficientes como para avisar que la ultraderecha, liderada por Jair Bolsonaro, aún sigue en pie en Brasil.

El acto, que se realizó en la avenida Copacabana, contó con la presencia del ex presidente brasileño y de cuatro gobernadores: el paulista Tarcisio de Freitas (San Pablo), el fluminense Claudio Castro, y los de Santa Catarina y Mato Grosso. En su discurso, el ex presidente reveló que no piensa salir de Brasil si es que la justicia lo sentencia a prisión. Y añadió: “Preso o muerto yo seré un problema” en la vida política del país.

Nueva arremetida de Estados Unidos contra el gobierno de Lula: acusa a Brasil de violar la libertad de expresión

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Mi vida sería mucho más tranquila si hubiese escogido el lado de ellos (gobierno de Lula da Silva). Pero elegí el lado de mi pueblo brasileño. Tengo pasión por el Brasil” dijo el político. Sugirió, también que su reelección en 2022 fue perjudicada por las acciones del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.

Por su culpa, sostuvo, “no pude colocar la imagen de Lula con dictadores de todo el mundo” en las redes sociales.

El objetivo de esta movida es pedir la “amnistía” para Jair Bolsonaro y sus aliados. El ex mandatario es acusado liderar el Golpe de Estado contra Lula da Silva el 8 de enero de 2023, en una acción que contempló el asesinato del actual gobernante, de su vice Geraldo Alckmin y del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. Con esta manifestación de hoy se pretende ejercer presión sobre el Supremo Tribunal Federal (STF) que deberá expedirse sobre la sentencia contra el ex jefe de Estado.

La decisión, que se tomará, entre el 25 y 26 de marzo, puede derivar en la prisión de JB, en caso que los jueces resuelvan acatar la condena ya presentada por la Procuración General de la República. Bolsonaro no es el único denunciado; lo acompañan otros 34 reos, en su mayoría militares de alta graduación, a quiénes se los responsabiliza por “estimular y realizar” acciones contra el Estado Democrático de Derecho. La destrucción de los edificios de los tres poderes en Brasilia, cometidos por poco más de 10.000 seguidores que como del golpe del 8 de enero de 2023, llevó a poner detrás de las rejas a 476 brasileños.

Con miedo de lo que podría ocurrirle, Bolsonaro usó un chaleco antibalas. A sus partidarios les dijo que “jamás podría imaginar que Brasil se convirtió en un montón de refugiados en el exterior”. Para él, aquellos que ya cumplen condenas en las prisiones, “son inocentes y no cometieron ningún acto de maldad”. Durante su mensaje vociferó: “Elecciones sin Bolsonaro equivale a negar la democracia en Brasil”. Lo cierto es que si el ex presidente fuera declarado culpable por la Corte, podría recibir una condena de hasta 40 años de prisión. Los jueces también podrían decretar una suspensión de sus derechos a presentarse como candidato mayor que la ya concretada: sería muy superior al límite actual, fijado en el año 2030, como impedimento para una candidatura.

Esa imposibilidad de aparecer como presidenciable en 2026, cuando serán los nuevos comicios, se originó en la acusación de “abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación” en una reunión ocurrida en 2022 con los embajadores extranjeros. Su condena incluyó, luego, la manifestación del 7 de septiembre de ese año, donde aprovechó el acto en celebración de la independencia del país, como escenario para promover su figura.

Copacabana, una de las playas cariocas más célebres, vio interrumpirse desde temprano la actividad que caracteriza los días domingos. Quiénes se beneficiaron fueron los vendedores ambulantes que ofrecían camisetas y camperas verde-amarillas. Como también abanicos del color de la bandera brasileña.