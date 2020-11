Jair Bolsonaro todavía no felicitó a Biden, pero le advirtió algo

La apuesta de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, en las recientemente finalizadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos era para Trump, pero las cosas no se le pudieron dar.

Enojado con el resultado, tanto que ni siquiera cumplió con la formalidad de felicitar al ganador Joe Biden, a quien se refiere como "candidato", y aún esperanzado con la posibilidad de que las denuncias por fraude de los republicanos prosperen en la justicia, encaró el martes un discurso ante autoridades de su gobierno por el lanzamiento de un nuevo programa de turismo de Brasil, fustigando a la prensa, llamando maricas a los ciudadanos de Brasil que bregan por cuidarse del contagio de Covid y advirtiendo al flamante presidente del país del Norte, que Brasil tiene pólvora en caso de darse sanciones económicas por su comportamiento destructivo con la Amazonia.



"Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado decir que si no apago el fuego en la Amazonía levanta barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Sabemos que solamente con la diplomacia no se puede", dijo en el Palacio del Planalto, sede del gobierno federal. "Porque cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar pólvora, pero tienen que saber que tenemos", agregó el fiel aliado del republicano Donald Trump.

Para Bolsonaro el alineamiento con el millonario republicano constituía el pilar de su política externa. Por el contrario, con Biden solo viene teniendo encontronazos. Especialmente cuando a fines del mes de septiembre el entonces aspirante demócrata a la Casa Blanca, amenazó en el primer debate de campaña con consecuencias económicas significativas a Brasil si continúa deforestando la región amazónica.

Solidario con la posición de Trump, que insiste en denunciar fraude, Bolsonaro utilizó el termino "candidato" para referirse al electo presidente de los Estados Unidos: Joe Biden.

“Brasil, la selva tropical de Brasil, está siendo demolida, está siendo destruida. Se absorbe más carbono en esa selva tropical que cada trozo de carbono que se emite en los Estados Unidos. En lugar de hacer algo al respecto...me reuniría y me aseguraría de que los países del mundo aporten 20.000 millones de dólares y digan: 'Aquí hay 20.000 millones de dólares. Detente, deja de talar la selva y, si no lo haces, tendrás consecuencias económicas importantes ", dijo Biden.

En aquella oportunidad Bolsonaro reaccionó escribiendo en la red social Twitter: "“Me cuesta entender, como jefe de Estado que reabrió plenamente su diplomacia con Estados Unidos después de décadas de Gobiernos hostiles, tan desastrosa y gratuita declaración”. Además de agregar, "lo que algunos aún no han entendido es que Brasil ha cambiado. Hoy su presidente, a diferencia de la izquierda, ya no acepta sobornos, demarcaciones criminales o amenazas infundadas. NUESTRA SOBERANÍA NO ES NEGOCIABLE".

HV / DS