Biden califica negativa de Trump a admitir derrota de vergonzosa

El presidente electo Joe Biden calificó la negativa del presidente Donald Trump de admitir los resultados de las elecciones como una vergüenza y prometió seguir adelante con la transición del poder independientemente de los esfuerzos de los republicanos por desafiar los resultados.

“Simplemente creo que es una vergüenza, francamente”, dijo Biden a periodistas en Wilmington, Delaware. “¿Cómo puedo decirlo con tacto? Creo que no ayudará al legado del presidente”.

Cuando se le preguntó si tenía algo que decirle a Trump, Biden respondió: “Sr. Presidente, espero poder hablar con usted”.

El hecho de que la Administración no coopere con su transición “no cambia la dinámica en absoluto de lo que podemos hacer”, dijo y explicó que no ha estado recibiendo el resumen diario presidencial de la comunidad de inteligencia, como normalmente lo recibiría un presidente electo, porque la Administración no ha comenzado a cooperar con la transición ni a darle acceso a instalaciones seguras.

"A pesar de que la administración saliente no coopere con la transición, la dinámica no cambia en absoluto"

“Vamos a avanzar de manera consistente, armando nuestra Administración”, dijo. “Nada va a detener eso”.