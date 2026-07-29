Este miércoles, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció la imposición de restricciones inmediatas a la comercialización de pasajes de la aerolínea Flybondi en su territorio como consecuencia de las demoras, cancelaciones e inconvenientes en el servicio.

La ANAC de Brasil difundió a través de un comunicado su decisión de restringir la comercialización de pasajes de Flybondi al territorio brasileño junto a una prohibición para sumar nuevas rutas aéreas por "no garantizar la regularidad del servicio".

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La medida entra en vigencia desde este mismo miércoles y fue adoptada mediante una medida cautelar administrativa con el objetivo de evitar perjuicios a los usuarios luego de constatar que la aerolínea canceló el 79% de sus vuelos a Brasil entre el 1 y el 27 de julio.

"El seguimiento realizado por la ANAC identificó una secuencia de cancelaciones de vuelos, una reducción significativa de las operaciones de la empresa en Brasil, divergencias entre la programación registrada y los vuelos efectivamente realizados, además de un aumento en los reclamos de los pasajeros", explicó el organismo brasileño.

Desde la Agencia afirman que identificaron "indicios de deterioro de la capacidad operativa de la compañía y riesgos de perjuicios para los pasajeros" en cuanto a la atención de los pasajeros, con problemas tales como dificultades en los canales de comunicación, reclamos sobre reembolsos, alteraciones de vuelos y asistencia a los afectados.

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Florianópolis (SC), Maceió (AL) y Salvador (BA) son los tres destinos brasileños cuya venta de boletos de Flybondi fue suspendida por ANAC y que aún no son atendidos efectivamente por la operación de la compañía. Al mismo tiempo, solicitaron demostrar capacidad operativa antes de sumar nuevos destinos, frecuencias u operaciones.

En cuanto a la suspensión de la venta de pasajes a Río de Janeiro (Galeão), la medida entrará en vigencia a partir del 3 de agosto de 2026. Asimismo, la medida no aplica a pasajes ya emitidos y en caso de alguna cancelación, la aerolínea mantiene la obligación legal de brindar asistencia con opciones de reacomodación gratuita o el reembolso integral en un plazo máximo de siete días.

La situación de crisis en Flybondi

El sitio Fail Bondi, que monitorea en tiempo real el funcionamiento de la empresa, indicó que en lo que va de julio la aerolínea tuvo 302 vuelos cancelados contra 103 despegues, lo que se traduce en una tasa de cancelaciones del 74,6%. En junio la misma tasa fue de 69,4%.

En mayo de este año la compañía canceló el 47% de sus vuelos y se conoció que tiene la menor cuota de mercado doméstico desde 2018, habiendo movilizado poco más de 70.000 pasajeros en dicho mes, contra los 205.536 que viajaron en mayo de 2025, según la ANAC.

AS.