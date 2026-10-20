Chile y Reino Unido siguen negociando una asociación estratégica mientras crece la tensión con Argentina por Malvinas

El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, se reunió el lunes 19 de octubre en Londres con su par británico, Ed Miliband, para avanzar en las conversaciones sobre una asociación estratégica entre ambos países. Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con inversiones, minerales críticos y la situación geopolítica del Cono Sur. En paralelo, el embajador británico en Santiago, David Concar, defendió durante una visita a Punta Arenas la próxima apertura de una ruta marítima comercial hacia las Islas Malvinas.

Tras la reunión, Pérez Mackenna sostuvo que había llegado el momento de "elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica". La declaración se produjo durante el primero de los tres días de su visita a Londres, según informó la Cancillería chilena. El intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 1.196 millones de dólares en 2025, con una importante participación del sector agroalimentario.

Malvinas: el Reino Unido evalúa bloquear el ingreso de la Argentina a un club de países desarrollados y un acuerdo comercial del Pacífico

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, el embajador Concar defendió la apertura de una conexión marítima entre Punta Arenas y las Malvinas. Durante su visita a la región de Magallanes, el diplomático describió el proyecto como "un asunto estrictamente comercial y privado", impulsado por empresarios chilenos. También aseguró que el Gobierno británico no participa en la iniciativa, aunque en Argentina existe preocupación por la posibilidad de que la ruta sirva para abastecer futuros proyectos de explotación petrolera en las islas.

La nueva ruta marítima hacia Malvinas y el reclamo argentino

El carguero Danstar, perteneciente a la empresa chilena Easter Island Naviera, tiene previsto inaugurar el servicio en los próximos meses. La embarcación partirá desde Punta Arenas, atravesará el estrecho de Magallanes y continuará hacia el Atlántico Sur para transportar suministros destinados al archipiélago. La operación permitirá reactivar una conexión comercial suspendida desde 2011, con el traslado de alimentos, materiales de construcción y otros productos.

Las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, impulsan el desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Malvinas. El inicio de la extracción de crudo está previsto entre 2027 y 2028, según informó Clarín. Argentina cuestiona las actividades de explotación de hidrocarburos autorizadas por las autoridades británicas, al considerar que afectan sus derechos soberanos sobre los espacios marítimos en disputa.

La conexión de Chile con las islas abre un nuevo frente de tensión para la estrategia argentina sobre Malvinas

El gobierno de Javier Milei presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar detener las actividades de hidrocarburos autorizadas por el Reino Unido en la zona. El pedido apunta específicamente al desarrollo del proyecto Sea Lion. El Gobierno británico sostuvo que la presentación argentina no invalida las licencias otorgadas por las autoridades de las islas ni obliga a suspender las operaciones previstas.

El estrecho de Magallanes, otro foco de tensión entre Argentina y Chile

Las diferencias diplomáticas también alcanzaron al estrecho de Magallanes, luego de que el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Valverde, hiciera declaraciones sobre un supuesto control compartido del paso marítimo. El canciller Pérez Mackenna rechazó esa interpretación y sostuvo que la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho es indiscutible. La controversia motivó un reclamo formal de Santiago y un posterior comunicado argentino que reconoció la titularidad chilena del paso, establecida en los acuerdos bilaterales.

El Gobierno chileno también reclamó la derogación del Decreto argentino 457/2021, por considerar que contiene referencias incompatibles con su soberanía sobre el estrecho. Según informó Clarín, esa modificación todavía no fue concretada, pese a los compromisos mencionados por las autoridades chilenas. En cuanto a las Malvinas, Santiago mantiene su respaldo histórico al reclamo argentino de soberanía, aunque defiende la continuidad de los vínculos comerciales privados entre Punta Arenas y el archipiélago.