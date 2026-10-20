Malvinas: un canal chileno reveló qué ocurre con las placas argentinas que dejan junto al Cementerio de Darwin

Un informe de la televisión chilena generó controversia al mostrar placas conmemorativas y objetos personales dedicados a los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas que aparecían tirados fuera del perímetro del Cementerio de Darwin, en el archipiélago cuya soberanía se encuentra en disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

Las imágenes fueron difundidas por Teletrece, en el marco de un reportaje sobre la vida de la comunidad chilena que reside en las islas. Durante la recorrida, el periodista Samuel Rojas llegó hasta el cementerio, donde descansan 249 combatientes argentinos muertos durante el conflicto bélico de 1982, y registró distintos elementos de homenaje acumulados entre los pastizales, detrás de la cerca que rodea el predio.

Entre los objetos que aparecen en el informe hay placas recordatorias, listones, pulseras, figuras religiosas y piezas de cerámica, algunas de ellas rotas o deterioradas. Los elementos se encontraban detrás de la Cruz Mayor del cenotafio, fuera del sector destinado a las tumbas y a los homenajes.

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Uno de los casos que más llamó la atención fue el de una placa colocada por una emisora radial de Comodoro Rivadavia en abril de 2026. La inscripción decía: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une”. En las imágenes, el reconocimiento aparece fuera del área principal del cementerio, junto con otros recuerdos dejados por argentinos que viajaron a las islas para homenajear a los caídos.

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Durante la cobertura, Rojas explicó que algunas de las placas colocadas por visitantes argentinos son retiradas debido a las consignas vinculadas con la denominación de las islas. Según sostuvo el cronista, esas referencias son consideradas ofensivas o provocadoras por parte de los residentes del archipiélago “Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá en Falkland”, afirmó el periodista durante el informe.

Las imágenes exhibieron los objetos del otro lado de la cerca blanca que delimita el cementerio, en un sector donde se acumulaban distintos elementos conmemorativos. La escena abrió interrogantes sobre el tratamiento que reciben las ofrendas que los familiares, excombatientes y visitantes argentinos dejan en memoria de los soldados muertos durante la guerra. Residentes de las islas señalaron que el Cementerio de Darwin había sido históricamente un lugar respetado y que no recordaban episodios de esta magnitud, más allá de algunos casos aislados.

De acuerdo con los antecedentes citados en las publicaciones periodísticas, desde 2014 rige una normativa local que restringe la exhibición de banderas, prendas y otras expresiones públicas que cuestionen la soberanía británica sobre el territorio. En ese contexto, el Cementerio de Darwin era considerado un espacio excepcional en el que se toleraba que los familiares de los caídos exhibieran la bandera argentina durante sus visitas.

El cementerio constituye uno de los principales lugares de memoria de la guerra de 1982. Allí, familiares de los combatientes, veteranos y delegaciones argentinas realizan homenajes y dejan flores, cartas y otros objetos para recordar a quienes murieron durante el conflicto.

Por eso, la aparición de placas y ofrendas fuera del predio adquirió una dimensión que excede el estado de conservación de esos elementos: también expone las diferencias políticas y simbólicas que persisten entre la Argentina y las autoridades británicas del archipiélago.

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El informe de Teletrece no se limitó a la recorrida por el Cementerio de Darwin. El trabajo periodístico también abordó la vida de los aproximadamente 190 ciudadanos chilenos que residen en las islas y recogió opiniones de habitantes locales sobre la disputa de soberanía y la relación con el Gobierno argentino.

Uno de los ejes de la cobertura estuvo vinculado con las declaraciones del presidente Javier Milei sobre Malvinas y con el reclamo de los isleños para que la Argentina deje de insistir en su posición sobre el archipiélago. En ese marco, un veterano británico expresó: “Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros”.

La empresa Easter Island Naviera difundió el tarifario del buque mercante chileno Danstar, que operaría a través del estrecho de Magallanes. El primer viaje estaba previsto para los primeros días de diciembre de 2026. La iniciativa generó cuestionamientos en la Argentina por sus implicancias políticas y comerciales.

En paralelo, la disputa también está atravesada por el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos en aguas circundantes al archipiélago, entre ellos Sea Lion, que es cuestionado por la Argentina.

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