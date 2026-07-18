China: un deslizamiento de tierra hizo colapsar 10 edificios y provocó 8 muertes

Las intensas lluvias que azotan desde hace varios días a distintas regiones de China provocaron una tragedia en las últimas horas. Alrededor de las 9 de la mañana del viernes se produjo un deslizamiento de tierra que dejó al menos 8 personas fallecidas y 34 desaparecidas en el condado de Pengshui, en la municipalidad de Chongqing.

Unos 10 edificios ubicados en la ladera de una montaña quedaron sepultados por el desplazamiento de enormes rocas y taludes de tierra. El responsable del condado, Ren Xujiang, informó en una rueda de prensa que 18 personas fueron rescatadas con vida, pero ocho de ellas fallecieron posteriormente.

Imágenes difundidas por CCTV mostraban una enorme masa de tierra y rocas que sepultó parte de una calle con viviendas y comercios al pie de una montaña. Otros videos captaron a vecinos huyendo entre una densa nube de polvo. Según informaron autoridades locales alrededor de 1.100 residentes debieron ser evacuados en la zona.

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Más de 800 socorristas fueron desplegados en la zona, según la televisión estatal CCTV.

Ante la difícil situación el Ministerio de Gestión de Emergencias, ordenó a los equipos de rescate que realicen todos los esfuerzos posibles para poder localizar a quienes se reportó como desaparecidos.

La tragedia provocó la reacción del presidente chino, Xi Jinping, quien pidió con urgencia "realizar de manera científica las labores de búsqueda y rescate" y que se investigue cuáles fueron las causas del colapso. También llamó a que todas las regiones cercanas refuercen la vigilancia y los sistemas que sirven como alerta para la población ante la posibilidad de catástrofes similares.

Este último mes, en diversos puntos de China se produjeron desastres naturales. El tifón Maysak, que también ocasionó severos inconvenientes a su paso por otros países como Filipinas y Taiwán, causó 39 muertes en la provincia de Guangxi. Además hubo deslizamientos de tierra en Gansu, con 21 víctimas fatales y un tornado le hizo perder la vida a 11 personas en Hubei.