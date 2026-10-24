Cómo se distribuye el voto religioso y su papel clave en los comicios

La religión se ha consolidado como una de las variables sociopolíticas más determinantes para predecir el comportamiento electoral en Brasil. La contienda entre la centroizquierda de Luiz Inácio Lula da Silva y el movimiento conservador de la derecha de Flávio Bolsonaro evidencia una marcada polarización confesional.

Mientras que los valores progresistas e inclusivos encuentran respaldo mayoritario en la comunidad católica, el conservadurismo se ha blindado dentro de la fe evangélica.El mapa electoral brasileño se estructura fundamentalmente en dos grandes bloques de fe.

En la comunidad católico-romana, que representa entre el 50% y el 57% de la población total, Lula da Silva mantiene una hegemonía clara. El respaldo a Lula entre los votantes católicos oscila entre el 48% y el 53%, frente a un apoyo del conservadurismo que se sitúa entre el 29% y el 42%.

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La tradición de la pastoral social y la Teología de la Liberación es un fuerte aliado de la agenda de combate a la pobreza del Partido de los Trabajadores (PT).

En cambio, la comunidad evangélica concentra entre el 27% y 31% del electorado, con un crecimiento vertiginoso en la última década. En este grupo, la derecha conservadora posee una ventaja abrumadora.

Las candidaturas del movimiento bolsonarista captan entre un 60% y un 70% del voto evangélico, relegando a los sectores progresistas a niveles de entre el 25% y el 35%.

Factores clave del voto. El bloque evangélico actúa bajo una fuerte cohesión orgánica gracias a la alianza del bolsonarismo con megaiglesias neo-pentecostales (como la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Asamblea de Dios). Sus motores electorales son la agenda moral, que defiende la familia tradicional y mantiene una oposición activa al aborto y a la ideología de género. Las iglesias de este sector actúan como centros de apoyo social en las periferias urbanas del Sudeste y Centro-Oeste del país.

El electorado católico, de composición más heterogénea, prioriza el bienestar socioeconómico por encima de las batallas culturales.

Lula ostenta una base indestructible en el Nordeste, de amplia mayoría católica. Las mujeres católicas de bajos ingresos constituyen el pilar electoral más sólido del oficialismo.

El peso en el balotaje. De cara a la segunda vuelta presidencial de mañana, el factor religioso se perfila como el eje que definirá el desenlace. Con un escenario de virtual empate técnico en las encuestas, la capacidad de movilización de las comunidades confesionales resulta determinante para romper la paridad.

El voto evangélico representa la reserva electoral más disciplinada para la derecha, haciendo que la contención de la abstención entre sus fieles sea primordial.

Por su parte, el oficialismo busca asegurar su holgada diferencia entre los católicos mediante constantes apelaciones a la fe social y la unidad, conscientes de que variaciones mínimas en estos bloques dentro de estados clave inclinarán el resultado definitivo del país.

En el cómputo global, Lula da Silva conserva el mayor volumen de votos absolutos gracias al peso demográfico católico. Sin embargo, el bolsonarismo cuenta con el bloque de votantes más cohesionado y movilizado, encarnado en el electorado evangélico. Esta brecha obliga a cualquier proyecto político en Brasil a equilibrar de forma constante la agenda de justicia social con los valores morales de la ciudadanía.