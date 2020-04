Cómo viven los kelpers el 2 de abril: entre el aniversario por la guerra y el coronavirus

El 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. En el archipiélago del Atlántico Sur la historia es otra: la comunidad kelper reivindica la defensa británica de las islas y rechaza el reclamo argentino por la soberanía del territorio.

Los kelpers viven este 2 de abril de forma atípica por las restricciones impuestas tras el avance del COVID-19 en el mundo. No habrá actos oficiales ni ningún tipo de actividad pública para recordar el aniversario de la “invasión argentina” a las islas, sino que la mayoría de las acciones se van a producir en las redes sociales y el mundo online.

Por ejemplo, la cuenta en Twitter del libro The First Casualty - Falklands War History (La primera muerte - Una historia de la Guerra de Malvinas) empezó a compartir esta mañana en una seguidilla de mensajes datos e imágenes del inicio del conflicto bélico así como el enlace del manuscrito.

The invasion of the #Falklands began with an assault against the #RoyalMarines barracks at Moody Brook. Argentine forces poured machine gun fire, frag & phos grenades into it, then went from room to room putting bursts into every bed. The barracks were empty. The game was afoot. pic.twitter.com/m8IVFmsUc0