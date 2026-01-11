Continúan las protestas en Irán y aumentan las víctimas fatales por la represión gubernamental

La ola de protestas se incrementa con el correr de los días en distintas ciudades de Irán. También la represión del gobierno deja víctimas entre la población y entre las fuerzas de seguridad. Según informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos pero que se nutre de los datos que le hacen llegar activistas desde el lugar de los hechos ya son 538 los muertos y más de 10 mil los detenidos.

Desde hace varios días las comunicaciones se complicaron, sobre todo en la capital Teherán, a tal punto que no funciona internet y las líneas telefónicas lo hacen con muchas dificultades.

Pese a esos problemas para difundir lo que está ocurriendo en distintos puntos del territorio iraní, algunos videos trascendieron en los que aparecían manifestantes en el barrio de Punak, ubicado en la zona norte de Teherán. Mostraban además calles cortadas, celulares encendidos de quienes protestaban y el lanzamiento de pirotecnia.

“El patrón de protestas en la capital ha tomado en gran medida la forma de reuniones dispersas, de corta duración y fluidas, un enfoque moldeado en respuesta a la fuerte presencia de fuerzas de seguridad y al aumento de la presión sobre el terreno”, indicaron fuentes de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. “Se recibieron reportes de drones de vigilancia volando sobre las cabezas y movimientos de fuerzas de seguridad alrededor de los lugares de protesta, lo que indica un monitoreo y control de seguridad continuado”, agregaron.

Con el apagón de internet, el gobierno busca “ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas”, alertaron dos destacados cineastas y disidentes, Mohamad Rasulof y Jafar Panahi.

Cadáveres y detenciones. Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz iraní, advirtió que las fuerzas de seguridad podrían estar preparándose para cometer una “masacre bajo la cobertura de un apagón generalizado de las comunicaciones”.

Dentro de las movilizaciones está surgiendo un sector que impulsa el regreso Reza Pahlavi, hijo del fallecido Sha Mohammad Reza Pahlavi, depuesto por la revolución islámica de 1979.

El propio Pahlavi, que vive en Estados Unidos, instó a los iraníes a organizar protestas más focalizadas este fin de semana. Ayer se pudo ver algunas personas ondeando una bandera iraní de la época del Sha en la ciudad de Hamedán.

En Londres, donde también hubo marchas de iraníes exiliados, un manifestante reemplazó brevemente la bandera de la República Islámica de Irán por otra del antiguo régimen monárquico en la fachada de la embajada iraní.

Una economía desbordada. La economía iraní atraviesa un período de extrema fragilidad, marcado por una combinación de factores internos y presiones externas.

La moneda nacional, el rial, ha sufrido una devaluación sin precedentes, superando la barrera de 1.400.000 riales por dólar. Esto ha pulverizado el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Aunque la inflación general ronda el 42-50%, el precio de los alimentos básicos y medicamentos ha subido por encima del 55%, haciendo que productos esenciales sean inalcanzables para gran parte de la población.