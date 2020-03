Argentinos varados en Cuba están desesperados por la falta de medicamentos y agua

por Bàrbara Defoix

Si bien un gran número de argentinos ya pudieron regresar al país tras el cierre de fronteras global por el coronavirus, todavía quedan miles de ellos fuera de nuestras fronteras a la espera de poder volver. Algunos de ellos se encuentran en situaciones precarias y desesperadas y reclaman asistencia al Gobierno de Alberto Fernández, sobrepasado como tantos otros ante una pandemia que nadie vio venir.

Es el caso de los argentinos varados en Cuba, que además de padecer la ansiedad que supone no poder volver a su casa, deben afrontar también la situación particular que se vive en ese país. Desde fines de 2018, la isla atraviesa una fuerte crisis económica y sufre una carencia generalizada de alimentos y productos de aseo.

El embajador argentino en Cuba, Javier Figueroa, informó a la revista Noticias que tiene registradas 900 personas varadas en el territorio pero reconoció que podrían ser más. “Estamos evaluando vuelos especiales. Se prohibió el ingreso, no la salida del país. Y ahora estamos abocados a encontrarles soluciones de alojamiento a los argentinos”, consignó.

Argentinos varados en el aeropuerto de Cuba.

“Están incomunicados. En Cuba no hay señal de nada ni wifi. Le dije a mi vieja que se tomara el primer avión que hubiera, fuera a Chile o Brasil, pero me dijo que los vuelos salen pero que si no sos del país origen no te dejan subir”, explicó a PERFIL Marcos Spataro, cuyos padres se fueron el 16 de marzo al país isleño y se quedaron atrapados allí.

Sin embargo, el pedido de los varados argentinos pasa en estos momentos por otro lado. Necesitan medicamentos y agua, dos elementos esenciales pero que no son sencillos de encontrar en la isla.

En un comunicado difundido ayer 24 de marzo, un grupo de argentinos manifestó: “Somos 195 hospedados en el Hotel Tulipán de La Habana y otros muchos más en el Hotel Isla Azul. La situación cada día empeora. Preparamos una lista con medicamentos para la Embajada y no tuvimos respuesta. Entre los hospedados hay personas que necesitan medicación diaria (en muchos casos más de una) y ya no la tienen. Desde la Embajada nos comunicaron que en Cuba no hay medicamentos. ¿Qué esperan para llevarnos a nuestro país? Por favor necesitamos que se aceleren las gestiones o que nos envíen algún avión de otro país con la medicación. Las personas pueden comenzar a descompensarse”.

En el mismo mensaje, agregaron que tampoco cuentan con elementos para prevenir el coronavirus: “No tenemos los insumos necesarios para evitar la pandemia. No hay barbijos, ni alcohol en gel y tampoco agua disponible para tomar más allá del almuerzo y la cena. En Cuba hace mucho calor y nos cuesta 1 dólar por botellita de 1/2 litro. Sabemos que el agua es fundamental para disminuir riesgos”.

“La situación más grave que se produce acá en el Hotel Tulipán es que no tenemos medicamentos, se están acabando y hay gente enferma. Personas con diabetes, epilepsia, muchos hipertensos, celíacos que están comiendo cualquier cosa, pacientes que toman antidepresivos, personas mayores (tres de 77 y una de 81). Otra que está operada del brazo y no le quedan calmantes. También hay una persona con dos bypass y cinco stent. Un montón de casos y situaciones que realmente nos preocupan”, manifestó a este medio Luciana Maldonado, una de las argentinas varadas en Cuba.

Entre los alojados armaron un botiquín comunitario con los medicamentos que cada uno había traído para pasar su estancia en la isla, pero que no van a cubrir las necesidades por demasiado tiempo. La lista de los fármacos más necesarios y urgentes fue remitida la Cancillería, pero por el momento no recibieron ninguno.

Asimismo, denuncian que hay faltante de otros insumos, como pañales, alcohol en gel o barbijos. “Hay situaciones sanitarias que son muy precarias, intentamos tomar distancia entre nosotros pero no podemos hacer mucho más que eso”, relató Maldonado.

Cómo es la vida diaria

A los argentinos en Cuba no les permiten salir de los hoteles en los que están alojados, donde les dan desayuno y cena, con dos botellas de medio litro de agua por día, uno menos de lo recomendado por los médicos a la hora de mantenerse correctamente hidratado.

Patricia Victoria Rago, madre de Marcos Spataro, contó a este medio que los revisan diariamente para controlar si presentan síntomas de la enfermedad. “Se hacen tres controles médicos diarios obligatorios, en los que te toman temperatura y presión. Aquí es crítica la situación. No nos dejan salir calle y no hay presencia de cancillería”.

Otro de los problemas es que el acceso a Internet es muy limitado. Les cobran un dólar por hora por el servicio. La complicación es que no funcionan tampoco las tarjetas de crédito. “Nos manejamos con el efectivo que nos trajimos. En mi caso particular tengo, pero hay familias numerosas que ya se les está complicando”, lamentó Maldonado.

En Cuba viven falta de medicamentos, insumos, efectivo y señal de Internet

La respuesta oficial. Este miércoles 25 de marzo les comunicaron desde la embajada que preparan dos vuelos de Cubana de Aviación para empezar la repatriación, uno para mañana jueves 26 de marzo y otro para el domingo 29. “Realizaremos más, pero ahora estamos abocados a la preparación de estos dos. Es una operación muy compleja. Estos vuelos son de carácter sanitario. Existen casos complejísimos que implican riesgo de vida (casos oncológicos, HIV, enfermedades autoinmunes graves, pre infartos etc.) existen embarazadas y chicos pequeños y ancianos en situación de extrema vulnerabilidad. Esas serán las prioridades. Son absolutas. Los embarques serán en función de la gravedad del caso. Pensamos evacuar a TODOS pero debemos priorizar”, sostuvieron.

Durante el día de hoy serán contactados los primeros pasajeros, a quienes se les hará llegar un formulario con su nombre sin el cual no podrán embarcar. También se harán estrictos controles sanitarios en aeropuerto y a la salida de los hoteles. “Si ellos dan negativos no podrán embarcar”, precisaron.

Estamos haciendo gestiones aquí para resolver los casos más urgentes y aprovecharemos los vuelos para traer medicamentos, dijeron desde la Embajada

“Estamos analizando otras vías de evacuación que sumarían al puente de Cubana. Estamos trabajando en un esquema para que sus familias puedan depositar dinero a efectos de resolver la carencia de efectivo”, aseveraron.

Finalmente, en cuanto a la escasez de fármacos especificaron: “Estamos haciendo gestiones aquí para resolver los casos más urgentes y aprovecharemos los vuelos para traer medicamentos. Dado que evacuaremos a los más necesitados esta situación se aliviará en los próximos días”.