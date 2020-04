Boris Johnson, estable y sin respirador, sigue internado con coronavirus

por Leandro Dario

El primer ministro británico Boris Johnson, internado en terapia intensiva tras empeorar su salud debido al coronavirus, estaba este martes estable, sin neumonía ni asistencia de un respirador, informó el gobierno del Reino Unido. Por la tarde, el dirigente de 55 años continuaba "recibiendo oxígeno y respirando sin ninguna otra ayuda", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que lo reemplazaba a la cabeza del Ejecutivo.

Su internación era la metáfora perfecta de una reacción inicial deficitaria y del avance de la pandemia en el Reino Unido, que reportaba 51.608 casos positivos y 5.373 muertes, de las cuales 786 sucedieron en las últimas 24 horas. La conmoción, sin embargo, llegó cuando el popular premier conservador fue derivado a cuidados intensivos. Hasta ese momento el país parecía no haber tomado conciencia de la gravedad del brote, ni de sus imprevisibles consecuencias políticas, sociales y económicas.

El gobierno británico intentó ayer calmar a la población al informar sobre la evolución de Johnson. “No ha necesitado respirador mecánico ni apoyo respiratorio no invasivo", aseguró Raab en conferencia de prensa. “Este primer ministro es un luchador y volverá a guiarnos a través de esta crisis en poco tiempo”, subrayó quien reemplaza a Johnson en el Ejecutivo.

El Reino Unido impuso agresivo confinamiento total ante un coronavirus sin freno

Según su biógrafo Andrew Gimson, su hospitalización conmocionó a la población, habituada a su habitual optimismo, energía y predisposición para “animar a la gente y motivar a quienes le rodean”. “Ahora es él el afectado y esto es totalmente inhabitual para todos”, dijo a la BBC. James Gill, profesor de la Warwick Medical School, dijo que el contagio del primer ministro hizo que para muchos “la epidemia de coronavirus se volviera real”. “Para una parte no menospreciable de la población británica el coronavirus era una enfermedad que afectaba a otra gente, pero Boris Johnson no es otra gente", aseguró.

Johnson fue ingresado en el Hospital St. Thomas de Londres el domingo para ser sometido a pruebas debido a que tenía fiebre y síntomas hace diez días. El lunes, su salud se deterioró y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. La noticia conmocionó al Reino Unido, especialmente después de que el premier escribiera en su cuenta de Twitter que tenía "buen ánimo" y sus colaboradores insistieran de que "seguía al mando".

En una ronda de entrevistas con los principales medios de comunicación, el ministro del gabinete Michel Gove, también en cuarentena porque un familiar tenía síntomas de Covid-19, insistió en que "el trabajo del gobierno seguía adelante".

Reino Unido busca frigoríficos para cadáveres ante aumento de decesos por coronavirus

Pero uno de los infectólogos que asesora a Downing Street cuestionó que no había “una estrategia clara” para salir de la cuarentena, vigente desde el 23 de marzo. “Obviamente lo que nos gustaría encontrar es una estrategia que nos permita volver no a la vida normal, pero a algo un poco más cerca de la vida normal”, dijo el profesor Neil Ferguson al Financial Times. “Eso casi seguro que implicará algo parecido a Corea del Sur: un aumento masivo de las pruebas y el rastreo de contactos. Pero no está claro ni siquiera en Corea que se pueda realmente relajar todo el distanciamiento social y, sin embargo, mantener la transmisión baja”, aseguró el epidemiólogo del Imperial College de Londres.