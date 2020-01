Crisis en Medio Oriente: tras los ataques, Irán y Estados Unidos quedan en "stand-by"

Luego de una noche agitada, una tensa calma. Ese parece ser el panorama en Medio Oriente luego del ataque iraní con 22 misiles contra bases militares iraquíes en las que hay estacionados soldados estadounidenses, el último episodio de una escalada de tensión regional que tiene en alerta al mundo entero.

El hecho de que el ataque de Irán, represalia por el asesinato de Qasem Soleimani, fuera calibrado con cuidado y sin víctimas mortales podría calmar los ánimos y alejar la amenaza de escalada entre Teherán y Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenía previsto brindar un mensaje este miércoles 8 de enero sobre el conflicto. La demora en la réplica oficial también podría apuntar a que Washington intenta apaciguar los ánimos.

Tras haber prometido venganza por la muerte del general iraní Qasem Soleimani, un día después de su masivo funeral Irán lanzó 22 misiles contra bases de la coalición internacional que albergan a soldados estadounidenses en Irak. Lo hizo en la misma hora en la que se produjo el bombardeo contra su militar, cinco días antes en Bagdad.

Multitudinario funeral: cientos de miles de iraníes despiden los restos de Soleimani

Pese al número de misiles empleados durante el ataque, no se reportaron víctimas mortales entre los militares estadounidenses ni entre sus socios extranjeros. La acción iraní respondió al reclamo de su pueblo pero no fue desmesurado, posiblemente para evitar desencadenar una confrontación a gran escala con EEUU.

"No buscamos una escalada o la guerra", aseguró por su parte el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad Zarif, que precisó que las represalias "proporcionadas" de la noche habían "terminado". No obstante, el guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, consideró que esta "bofetada" a Estados Unidos no era "suficiente para este caso".

El mundo pide calma

El jefe del parlamento de Irak denunció la violación de la soberanía del país después del ataque. Mohamed Al Halbusi fue gobernador de la provincia sunita de Anbar, donde está la base de Ain Al Asad, atacada según el ejército iraquí por 17 misiles iraníes.

"Condenamos la violación iraní de la soberanía iraquí hoy de madrugada, confirmamos nuestro rechazo absoluto a que las partes en conflicto usen territorio iraquí para saldar sus cuentas", sostuvo Al Halbusi en un comunicado.

El primer ministro británico, Boris Johnson, habló por primera vez al respecto desde el inicio de la crisis ante la Cámara de los Comunes y pidió al país asiático no volver a responder con violencia: "Irán no debe repetir estos imprudentes y peligrosos ataques, sino que debe buscar una desescalada urgente".

Por su parte, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó en su cuenta de Twitter: "Condeno los ataques con misiles iraníes contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak. La OTAN exhorta a Irán a abstenerse de más violencia".

