Ideología de León XIV: ¿continúa con el legado reformista de Francisco o adopta un rumbo conservador?

El cónclave en la Capilla Sixtina llegó a la fumata blanca y los 133 cardenales eligieron a Robert Francis Prevost como nuevo papa de la Iglesia Católica. Bajo el nombre de León XIV se convirtió en el primer pontífice nacido en Estados Unidos y el segundo consecutivo proveniente del continente americano.

En las jornadas previas al cónclave, se revelaron distintas ideologías frente a las principales temáticas abordadas dentro del Vaticano. Por ello, puertas adentro de la Santa Sede, surgieron debates sobre el nuevo rumbo que debería seguir el catolicismo. Por un lado estaban aquellos que pensaban mantener el camino de Francisco con una postura reformista, y por otro lado, cardenales con ambiciones de índole más conservadora.

El mensaje de León XIV en su primer discurso: "¡Gracias al papa Francisco!"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Papa Leon XIV en el balcón de la Basílica de San Pedro

El nombramiento del nuevo papa no solo genera expectativas, sino también mucha incertidumbre, que surgen por su cercanía al Papa Francisco. El papa electo enfrenta desafíos internos, como el papel de las mujeres, crisis humanitarias y climáticas, y la pederastia en la iglesia.

Ideología del nuevo Papa: posible reformista

Su profunda conexión con América Latina, tras realizar un extenso trabajo misionero en Perú, y su cercanía pastoral lo convierten en un pontífice alineado con los ideales del Papa Francisco, quien lo nombró Dicasterio para los Obispos en 2023. Se espera que promueva una iglesia sinodal, inclusiva y comprometida con los pobres y los migrantes, tal como su predecesor.

Tras un polaco, un alemán y un argentino, León XIV consolida el reinado de los papas no italianos

En abril de este 2025 explicó su postura a la Vatican News al anunciar “No podemos parar, no podemos retroceder. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo quiere que la Iglesia sea hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el mundo de hace 10 o 20 años”. Incluso, por la moderación de sus palabras, el diario italiano La Repubblica lo llamó “el menos estadounidense de los estadounidenses”.

En su presentación en el balcón de la Basílica de San Pedro ante la multitud presente en la plaza San Pedro, llamó a “construir puentes” mediante “el diálogo, sin miedo, unidos y dando la mano a Dios”, lo que marca su reputación de moderado.

La multitud durante la espera de la aparición de Leon XIV

En las próximas semanas, se espera que León XIV defina su agenda y sus prioridades. Se prevé un especial énfasis en áreas claves como el medio ambiente, la sinodalidad y continuar con la integración interreligiosa. Por ello, la elección de León XIV simboliza continuar con el legado reformista de Francisco.

Que le espera a Leon XIV

El nuevo pontífice se hará cargo de una Iglesia marcada por tensiones entre conservadores y reformistas. Deberá elegir si continuar el camino del argentino con reformas centradas en la apertura hacia las minorías, la defensa de los migrantes, denuncias de abusos sexuales, o optar por un rumbo más tradicional.

León XIV es el primer Papa de la orden de los agustinos, que predican la vida cristiana en comunidad

Prevost y Francisco

Un tema central a abordar es la mirada sobre el rol de las mujeres en la Iglesia. Hace unos años, León XIV dio a conocer su postura al considerar que el hecho de que las mujeres presentes roles de liderazgos importantes alrededor del mundo no significa que adopten tal magnitud dentro del Vaticano.

No obstante, al ser un tema central dentro de la agenda de la reunión de cardenales previo al cónclave, se estima que el papel de las mujeres será pensado por el norteamericano.

bgd cp