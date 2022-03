Disparos y un auto prendido fuego: la ministra del Interior de Boric fue atacada en una región mapuche

A pocos días de la asunción del presidente chileno, Gabriel Boric, la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, fue atacada en una región mapuche mientras realizaba una visita a La Araucanía, donde se reuniría con líderes locales.

La segunda al mando del país vecino tenía pactada una reunión con el padre del joven mapuche que murió en un enfrentamiento con los carabineros, por lo que se dirigía a la localidad de Temucuicui.

En Chile, no existe el cargo de vicepresidente, por lo que el ministro del Interior es quien cumple esas funciones.

Sin embargo, la funcionaria chilena no pudo llegar a su destino, puesto que su comitiva comenzó a oír disparos al aire en la ruta, además de que un auto prendido fuego impedía el paso del equipo del gabinete.

La ministra fue evacuada a la brevedad por los carabineros y escoltada a una comisaría cercana para resguardarla de otros posibles ataques. Por esto mismo, la Justicia abrió una investigación de oficio por “corte de ruta, incendio y atentado a la autoridad y disparos injustificados”.

De acuerdo con la información del gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, informó: “Entendemos que fue una medida de amedrentamiento y que no dispararon a los vehículos”.

Gabriel Boric anunció que su primer viaje como presidente será a Argentina

La agrupación Resistencia Mapuche se adjudicó el ataque con un mensaje directo a la ministra del Interior que afirma: “Izkia Siches, mientras existan presos políticos mapuches no habrá diálogo (…) No aceptaremos ningún soborno de un estado asesino. Fuera forestales, fuera latifundio, no más militarización. Resistencia Mapuche”.

Los antecedentes del conflicto mapuche en Chile

Durante la presidencia de Sebastián Piñera, Chile dispuso el despliegue de las fuerzas armadas sobre la zona, puesto que impuso el Estado de Excepción Constitucional, lo que habilita la presencia del ejército en el área.

Los desafíos de Gabriel Boric, el presidente más joven de la historia de Chile

Sin embargo, Boric decidió derogar esta medida y terminar con la presencial policial. Por esto mismo, a menos de una semana de mandato, la ministra del Interior de Chile viajó a La Araucanía para entablar el diálogo con las diferentes comunidades mapuches, eje principal de la campaña electoral que realizó del presidente chileno.

Frente al ataque, la oposición chilena continuó con sus definiciones respecto a los pueblos mapuches y sostuvo: “Estamos ante terrorismo, actos de violencia terrorista que están afectando sin miramientos políticos”.

RdC cp