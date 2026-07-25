El acuerdo nuclear de EE.UU. con Arabia Saudita redefine el equilibrio regional

La firma del acuerdo de cooperación nuclear civil entre el gobierno de Donald Trump y el Reino de Arabia Saudita marca un punto de inflexión en el equilibrio geopolítico de Medio Oriente. Tras años de negociaciones intermitentes y reticencias en Washington, el pacto bilateral concede a Riad acceso a tecnología atómica estadounidense de vanguardia y abre la puerta al enriquecimiento de uranio en suelo saudí.

Este giro decisivo no solo altera la arquitectura de seguridad regional, sino que reconfigura las relaciones multilaterales en una de las zonas más volátiles del planeta. El respaldo de Trump al programa nuclear saudita reescribe las reglas del juego geopolítico en la región.

Si bien fortalece la posición estratégica de Riad y asegura dividendos multimillonarios para la industria estadounidense, también introduce un factor de riesgo inédito en la ecuación de no proliferación.

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El acuerdo técnico. El núcleo del entendimiento, rubricado por el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, y su homólogo saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, prevé un marco de colaboración a 30 años.

La cláusula más trascendental establece la realización de un estudio conjunto para la construcción de una planta de enriquecimiento de uranio gestionada por firmas estadounidenses.

A diferencia del acuerdo firmado con los Emiratos Árabes Unidos en 2009 –considerado el “estándar de oro” por renunciar explícitamente al enriquecimiento y al procesamiento local–, la propuesta con Riad flexibiliza estas exigencias mediante una exención de seguridad nacional otorgada por la Casa Blanca.

Washington argumenta que la instalación estará operada bajo estricto control operativo estadounidense, garantizando que el uranio se mantenga dentro de los umbrales de uso civil.

Irán e Israel. El anuncio se produce en un contexto de altísima tensión en la región, donde la confrontación armada entre Estados Unidos, sus aliados e Irán ha intensificado los temores de inestabilidad estructural.

Para Arabia Saudita, la capacidad de dominar el ciclo del combustible nuclear ha sido durante mucho tiempo un objetivo estratégico irrevocable, concebido como una póliza de seguro y un elemento de disuasión frente al avance del programa atómico de Teherán.

No obstante, sectores dedicados a la no proliferación y legisladores en el Congreso de los Estados Unidos han expresado una profunda preocupación. Argumentan que otorgar capacidades de enriquecimiento –incluso bajo supervisión de firmas estadounidenses– reduce drásticamente el tiempo de “ruptura” (breakout time) que necesitaría el reino en caso de decidir desarrollar armas nucleares en el futuro.

Esta posibilidad genera alarmas sobre el desencadenamiento de una posible carrera armamentista nuclear en Medio Oriente.

La reacción de Israel revela la complejidad del nuevo escenario. Tradicionalmente, el estamento de defensa israelí ha opuesto una resistencia férrea a que cualquier Estado árabe desarrolle capacidades nucleares avanzadas, temiendo la pérdida de su monopolio atómico no oficial en la región.

Sin embargo, la diplomacia estadounidense busca conectar la aprobación final de esta transferencia tecnológica con la normalización formal de relaciones entre Arabia Saudita e Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham.

El dilema para Israel es sumamente complejo: aceptar un vecino con soberanía de enriquecimiento de uranio a cambio de una alianza formal y duradera con la mayor potencia del Golfo Pérsico, o arriesgarse al aislamiento estratégico si rechaza la iniciativa de Donald Trump, su principal socio.