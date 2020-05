El exjuez Sergio Moro aseguró ante la Justicia que Bolsonaro "quería" la Policía de Río de Janeiro

El ex juez y ex ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, dijo en su declaración testimonial a la Policía Federal (PF) que el presidente Jair Bolsonaro no cometió ningún delito, pero que pretendía designar a un nuevo superintendente de la Policía en Río de Janeiro, lo que podría ser interpretado como "interferencia política" en un órgano de Estado.

La transcripción de la declaración fue publicada este martes por la prensa local, horas después de que los abogados de Moro solicitaron al Ministerio Público que su contenido fuera hecho público. El ex ministro declaró el pasado 2 de mayo, en el marco de una investigación iniciada la semana pasada por la Procuraduría General de la República (PGR) con autorización del Supremo Tribunal Federal (STF).

"Moro, tú tienes 21 superintendencias, yo tan sólo quiero una, la de Río de Janeiro". Este es el mensaje que según el antiguo titular de Justicia habría recibido en el mes de marzo a través de un mensaje de WhatsApp cuando se encontraba en Washington de viaje oficial con el que fuera director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo, cuyo cese por parte de Bolsonaro adelantó la dimisión de Moro.

La Fiscalía brasileña se encuentra en estos momentos investigando estas supuestas injerencias de Bolsonaro dentro de las fuerzas de seguridad, después de que uno de los primeros cambios ordenados por el nuevo jefe de la Policía Federal, Rolando Alexandre de Souza, haya sido cambiar de puesto al todavía responsable en Río de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, quien pasará a la subdirección nacional de la institución.

En su testimonio a la Fiscalía, Moro apuntó que los primeros intentos de Bolsonaro por reemplazar al director de la Policía de Río comenzaron en agosto de 2019 cuando el propio presidente solicitó "verbalmente" la destitución de quien por entonces ocupaba el cargo, Ricardo Saadi. Tanto en esa ocasión como ahora, Bolsonaro, continuó Moro, propuso la candidatura del comisario Alexandre Ramagem, cuya amistad con la familia Bolsonaro, en especial con dos de sus hijos, es públicamente conocida, tal y como apuntan los medios brasileños.

Si bien tras la salida de Saadi fue finalmente Oliveira, Bolsonaro lo volvió a intentar en esta ocasión con Ramagem, cuyo nombramiento acabó siendo finalmente anulado por el Tribunal Supremo de Justicia, debido a la estrecha relación que mantenía con dos de los hijos de Bolsonaro, quienes a su vez están siendo investigados.

Moro contó a los investigadores que en un primer momento pensó en aceptar y así "evitar un conflicto innecesario", aunque finalmente optó por bloquear la candidatura de Ramagem porque no sólo no había sido una elección de la Policía Federal, sino que además los vínculos con la familia Bolsonaro eran conocidos públicamente, trabajó en la organización de la seguridad personal de Bolsonaro durante la campaña electoral, lo que podría acabar "perjudicando incluso al presidente".

Después de que Moro asegurara el sábado que varios ministros habían sido testigos de estas "presiones", la Fiscalía también solicitó autorización al Tribunal Supremo para entrevistar a miembros del equipo de Bolsonaro, como los titulares de Presidencia, Walter Braga Netto, o el de Seguridad Institucional, Augusto Heleno.

El jefe de Estado, que en todo momento negó estas acusaciones, cargó nuevamente contra la prensa este martes, a la que acusó de mentir, e, incluso, mandó "callar la boca" a los periodistas que intentaron en varias ocasiones formularle preguntas sobre la destitución de Oliveira. "Decir canalla es un elogio para la Folha de San Pablo (...) qué prensa canalla", afirmó con un diario en la mano Bolsonaro.

"No tengo ningún pariente investigado" en Rio de Janeiro, aseguró el mandatario, que no aceptó pregunta de los periodistas apostados frente al Palacio de Alvorada. "Se calla la boca", ordenó en voz alta el gobernante a un periodista que le formuló una pregunta. "Yo no interferí en nada , si yo tuviera injerencia en la PF (el superintendente de Rio) no iría a donde está yendo, yo no interfiero en la PF", aseguró.

Moro se convirtió en una de las principales apuestas de Bolsonaro cuando asumió el cargo de presidente de Brasil, después de que este magistrado se diera a conocer por encabezar el equipo especial anticorrupción del caso 'Lava Jato', que acabó con la condena de varios políticos, entre ellos el del expresidente de Brasil Lula da Silva.