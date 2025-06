El FBI investiga un "ataque terrorista selectivo" contra proisraelíes en Colorado

Varias personas resultaron heridas este domingo en lo que el FBI llamó un "ataque terrorista selectivo" en el estado estadounidense de Colorado, donde un grupo protestaba por la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza. Los medios locales citaron a testigos que describieron a un hombre arrojando algo parecido a un cóctel molotov casero a un grupo que pedía la liberación de los rehenes israelíes.

"Estamos al tanto y estamos investigando a fondo un ataque terrorista selectivo en Boulder, Colorado", dijo el jefe del FBI, Kash Patel, en X. Pero cuando se le preguntó si se trató de un ataque terrorista contra los manifestantes, el jefe de policía de Boulder, Steve Redfearn, insistió en que era "demasiado pronto para especular sobre el motivo" detrás del incidente, que tuvo lugar poco antes de las 13:30 en una localidad de poco más de 100.000 habitantes.

"Se van a activar todos los medios necesarios para esta investigación. Si tiene pistas, por favor, contacte con el FBI. Y si ayudó o instigó este ataque, te encontraremos. No puedes esconderte", advirtió Dan Bongino, subdirector del FBI. El gobernador de Colorado, Jared Polis, también calificó el hecho de "atroz acto de terrorismo" y remarcó: "Los actos de odio de cualquier índole son inadmisibles".

En un video que parece ser del ataque, se ve a un hombre sin camisa que sostiene en sus manos botellas de spray transparentes caminando de un lado a otro mientras el pasto frente a él arde. Se lo puede oír gritar "¡Acabemos con los sionistas!", "¡Palestina es libre!" y "¡Son asesinos!" hacia varias personas con remeras rojas, mientras atienden a una persona tendida en el suelo. Otras imágenes mostraban columnas de humo negro sobre un parque.

Redfearn dijo a los periodistas que "las primeras llamadas indicaron que había un hombre con un arma y que estaba prendiendo fuego a la gente", y agregó que la policía llegó "muy rápidamente". "Cuando llegamos, nos encontramos con múltiples víctimas heridas, con lesiones consistentes con quemaduras", dijo. La policía en el lugar "se encontró inmediatamente con el sospechoso, que fue puesto bajo custodia sin incidentes", dijo Redfearn.

La Liga Antidifamación, un grupo activista judío, dijo en X que estaba "al tanto de los informes de un ataque en el evento Boulder Run for Their Lives de hoy". Ese evento, dijo, fue una "reunión semanal de miembros de la comunidad judía para correr/caminar en apoyo de los rehenes" que fueron capturados durante el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, lo que desencadenó la más reciente guerra en Gaza.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas en Nueva York expresó su indignación por el ataque. "El terrorismo contra los judíos no se detiene en la frontera de Gaza: ya está quemando las calles de Estados Unidos", dijo en una declaración. "No se equivoquen: esto no es una protesta política, esto es terrorismo" declaró.

Israel intensificó recientemente sus operaciones militares en la Franja con el objetivo declarado de tomar control de la totalidad del territorio palestino, acabar con Hamás y liberar a los últimos rehenes. Más de 54.418 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en la ofensiva israelí de represalia, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera fiables.

