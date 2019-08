El FMI tiene nueva directora general: la búlgara Kristalina Georgieva

Los gobiernos de la UE designaron este viernes a la búlgara Kristalina Georgieva como su candidata para dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras una reñida votación que reveló profundas divisiones entre los Estados miembro.

"Georgieva es la candidata de los países europeos. Todos apoyaremos su candidatura", afirmó el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, que había organizado la votación la víspera tras constatar que ningún candidato contaba con el apoyo necesario, un procedimiento inédito en la UE a la hora de designar al candidato para el FMI.

En la última ronda de la votación, la conservadora Georgieva, actual número 2 del Banco Mundial, se enfrentaba al socialdemócrata holandés Jeoren Dijsselbloem, expresidente del Eurogrupo.

La búlgara obtuvo el apoyo del 56% de los países que representan al 57% de la población de la UE, mientras que su rival recibió el del 44% de los países, por el 43% de la población. Así, se convirtió en candidata para suceder a Christine Lagarde, que en otoño asumirá la presidencia del Banco Central Europeo (BCE). La dirección general del FMI recae tradicionalmente en un europeo.

"Es un honor ser designada candidata para el papel de director general del FMI", reaccionó en un tuit Georgieva, que subrayó que se colocará en situación de licencia administrativa del Banco Mundial durante el proceso de nominación. En Twitter, el holandés felicitó a Georgieva por "el resultado obtenido en la votación" y le deseó "el mayor de los éxitos".

It is an honor to be nominated as a candidate for the role of Managing Director of the #IMF. After consulting with the Chief Ethics Officer, I have requested administrative leave and will relinquish my responsibilities as @WorldBank CEO for the nomination period.