El hallazgo de nuevos documentos y testimonios reabren dudas sobre la misteriosa muerte de la sobrina de Adolf Hitler

En el marco de uno de los enigmas más oscuros y controvertidos del siglo XX: la misteriosa muerte de la sobrina de Adolf Hitler, Geli Raubal, ha cautivado la atención de los historiadores tras el hallazgo de una serie de registros policiales y testimonios clasificados de época que refutan la versión oficial del suicidio adoptada por las autoridades alemanas en 1931 y sugiere un encubrimiento sistemático para proteger la llegada al poder del histórico líder nazi.

El informe dictaminó rápidamente que se trataba de un suicidio motivado por una crisis depresiva. Sin embargo, los cables difundidos por la agencia France-Press (AFP) destacan que los nuevos documentos sacan a la luz severas irregularidades cometidas durante las primeras horas de la investigación policial. Entre ellas, se señalan la falta de autopsia exhaustiva, escena del crimen alterada y declaraciones contradictorias por parte del personal.

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El historiador británico y profesor emérito de la Universidad de Sheffield, Ian Kershaw, calificó la muerte de Geli Raubal como “la mayor crisis personal y política de Hitler antes de llegar al poder” y consideró que “la relación sobrepasaba los límites de la protección familiar para transformarse en una fijación obsesiva”.

La sobrina de Adolf Hitler, Geli Raubal

Además, Kershaw aseguró que hubo presión sobre el aparato policial teutón para “cerrar la causa de forma expedita”.

Los nuevos registros documentales que se han hecho públicos reabrieron el debate entre la comunidad académica, sobre si se trató de una incitación al suicidio o de un homicidio directo motivado por el temor a un escándalo público.

“Los archivos muestran que la trayectoria de la bala y la posición de las manos de la víctima planteaban serias dudas biomecánicas sobre la teoría del autodisparo. La intervención del ministro de Justicia bávaro, un simpatizante del nacionalsocialismo, fue determinante para catalogar el caso como suicidio en cuestión de horas”, reveló la autora de estudios sobre el círculo íntimo de Adolf Hitler e historiadora alemana, Heike Görtemaker.

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La relación obsesiva entre Hitler y Geli Raubal

Hija de Angela Hitler, la media hermana del líder del Tercer Reich, Geli Raubal se trasladó a Munich en 1927 para estudiar medicina. Con el tiempo, pasó a convertirse en la acompañante constante del dictador del régimen Nazi , quien ejercía sobre ella un control asfixiante y celos enfermizos.

El vínculo fascinó y perturbó a la cúpula del Partido Nacionalsocialista (NSDAP). Diversas investigaciones históricas citadas por la Agencia France-Press (AFP) sostienen que la joven buscaba desesperadamente independizarse y mudarse a Viena para continuar sus estudios de canto y comprometerse con un joven austríaco, un plan al que Hitler se oponía rotundamente.

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Adolf Hitler

A casi un siglo del acontecimiento, los expedientes desclasificados reseñados por AFP demuestran que el expediente de Geli Raubal nunca estuvo del todo cerrado. Para los especialistas, las piezas documentales recuperadas no solo arrojan luz sobre la verdadera naturaleza de la dictadura en gestación, sino que confirman que la versión del suicidio fue el primer gran montaje publicitario y judicial orquestado alrededor de la figura de Adolf Hitler.

PM/MSS