El Partido del Brexit empuja a Johnson a salir de la UE

Gonzalo Martínez

El Partido del Brexit, del excéntrico Nigel Farage, juega a todo o nada para que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE), con o sin acuerdo. Por eso, su líder reclamó formar parte de las negociaciones del gobierno de Boris Johnson con Bruselas y amenazó que, si el primer ministro no cumple con su promesa de concretar la ruptura el 31 de octubre, se repetirán los resultados de las elecciones europeas, donde su partido se impuso con el 30,74% de los votos y se alzó con 29 bancas en el Parlamento Europeo.

Farage instó la semana pasada a Boris Johnson a materializar el divorcio con la UE. Paradójicamente, la supervivencia de su agrupación está atada a la permanencia del país en el bloque comunitario. “Si hay un Brexit sin acuerdo, el Partido del Brexit se queda sin argumentos y posiblemente tienda a desaparecer; si no hay salida de la Unión Europea probablemente aumente su caudal electoral”, dijo a PERFIL Ezequiel González Ocantos, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Oxford.

Por su parte, Daniel Ozarow, sociólogo e investigador de la Universidad de Middlesex, autor del libro La Movilización y Desmovilización de la Clase Media en Rebelión: Argentina con una Perspectiva Comparativa, consideró: “Si el Reino Unido se queda adentro de la UE, seguirá muy vigente su mensaje. En caso contrario, salvo que el partido se convierta, incluso con un cambio de nombre, en uno con la capacidad de armar otras políticas más allá del Brexit; y si renuncia Nigel Farage como líder, como hizo dos veces con su anterior agrupación, el partido desaparece”.

Según una encuesta de YouGov publicada el 28 de julio, el Partido del Brexit alcanzaría un 13% de intención de voto si hubiese hoy elecciones generales, ubicándose en cuarto lugar por debajo de los Conservadores, que totalizarían un 31%, de los Laboristas, con el 21%, de y los Liberales Demócratas, con un 20%.

La Unión Europea ya adelantó que no renegociará el Acuerdo de Retirada alcanzado con Theresa May. “Las tres alternativas en este momento es que haya algún acuerdo con la UE, que parece poco probable; que el acuerdo de May vuelve a ser debatido en el Parlamento Británico con modificaciones muy leves y que se apruebe, porque la mayoría de los parlamentarios temen que haya un Brexit sin acuerdo; o que se convoquen elecciones generales u otro referéndum”, explicó Ozarow.

Johnson reiteró varias veces que el acuerdo negociado por May y Bruselas es “inaceptable”. El principal problema es el “backstop”, una solución para evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda tras el Brexit, que de alguna manera dejaría a esa región “atrapada” dentro del bloque comunitario.

Farage jugó fuerte en las últimas horas y aseguró que estaría dispuesto a un pacto electoral con el Partido Conservador si Boris Johnson convocara a elecciones anticipadas. “Ante esa incertidumbre puede pasar que el primer ministro llame a elecciones para evitar una catástrofe al interior del Partido Conservador y tratar de llegar a una mayoría que le permita lograr la salida, incluso en alianza con el Partido del Brexit, algo que sería difícil pero no imposible”, concluyó Ocantos.