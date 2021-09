En vivo: impresionantes escenas del volcán Cumbre Vieja, que mantiene en vilo a las Islas Canarias

Después de un breve paréntesis en la mañana, el volcán Cumbre Vieja volvió a escupir ceniza este lunes (27 de septiembre) sobre la isla española de La Palma, donde varios barrios fueron confinados para proteger a los vecinos de la posible llegada al mar de la lava tras ocho días de erupción.

La erupción del Cumbre Vieja, que empezó el 19 de septiembre, no dejó víctimas por el momento, pero provocó graves daños materiales y forzado a la evacuación de más de 6.000 personas. Las ardientes coladas de magma destruyeron más de 500 construcciones y la lava cubre ya más de 237 hectáreas, entre ellas numerosas plantaciones de plátanos, de acuerdo a los datos del sistema europeo de medición geoespacial Copernicus.

La lava se encuentra ahora a una distancia de entre 800 metros y 1.000 metros de la costa en línea recta, según las autoridades. Los expertos temen los efectos del encuentro del magma ardiente con el agua del mar, que podría generar un choque térmico que derivara en la formación de columnas de vapor de agua cargadas de ácido clorhídrico.

Cronología de la erupción del Volcán Cumbre Vieja (La Palma, Islas Canarias)

27 de septiembre

En la mañana, el volcán había reducido "notablemente" su actividad, según los expertos, pero la tregua duró poco. Pasado el mediodía local, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) publicó dos fotografías de la enorme columna negra que se eleva sobre el cráter, y describió: "Imágenes de las emisiones de ceniza que se están observando en las últimas horas". Más temprano, el volcán había dejado de escupir lava y cenizas durante unas horas, despejando el cielo de esta isla atlántica de 85.000 habitantes. En la noche, las autoridades ordenaron confinar a los habitantes de varios barrios del municipio de Tazacorte para protegerles de la posible llegada al mar de la lava del volcán de esta isla en el archipiélago de Canarias, situado frente a la costa del norte de África.

26 de septiembre

El aeropuerto de La Palma reabrió 24 horas después después de haber sido clausurado por las cenizas de la erupción del volcán Cumbre Vieja, pero las aerolíneas mantienen sus vuelos suspendidos hasta una mejora de las condiciones para operar. Gracias a los trabajos "de limpieza de las cenizas" durante la noche, "El aeropuerto de La Palma recupera la operatividad", indicó la empresa de gestión de los aeropuertos españoles (AENA) en un tuit.

25 de septiembre

El aeropuerto de La Palma, isla con 85.000 habitantes, fue cerrado por la acumulación de cenizas en las pistas, consecuencia de la erupción del volcán. La medida provocó largas filas en el puerto de Santa Cruz de La Palma, con viajeros que intentaban desplazarse en ferri hacia las islas vecinas, en particular Tenerife.

24 de septiembre

La erupción del volcán provocó la suspensión de los primeros vuelos. "Las compañías aéreas han suspendido sus vuelos con origen/destino La Palma", anunció en su página web AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) en referencia a siete vuelos nacionales. La nube de cenizas fue el detonante de la decisión de aerolíneas como las regionales Binter y Canaryfly, y la nacional Iberia.

23 de septiembre

Una de las dos lenguas de lava que arrasaba todo a su paso se detuvo, anunció el comité de emergencia. "Una de las lenguas está detenida", dijo la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en la comparecencia tras la reunión del Comité Director del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias). En cuanto a la otra, "sigue su avance, pero mucho más lento que anteriormente", a unos 4 metros por hora.

El rey Felipe VI visitó la isla acompañado de la reina Letizia y del presidente del gobierno Pedro Sánchez. El monarca se encontró con quienes han tenido que abandonar sus casas y prometió que "no van a faltar ayudas". "Son días y noches de tristeza inmensa y de angustia para tantas familias, como hemos visto ahora en esta visita", dijo el rey. "Costará mucho volver a la normalidad. Mucho, eso nadie lo puede negar, pero La Palma saldrá de eso", aseguró

22 de septiembre

La lava del volcán perdió velocidad pero avanza sin freno, multiplicando los estragos a su paso ante la impotencia de los vecinos. La lava "se ha ralentizado pero sigue su camino inexorable", dijo Ángel Víctor Torres, presidente regional de las Islas Canarias, aconsejando a los vecinos no intentar nada contra ella y evitar maniobras que les pongan en peligro. "Ante el avance de la lava, que tiene bastante altura, no se puede hacer nada", admitió. "Ni una barricada, ni una zanja, ni un parapeto paran de ninguna manera el avance de la lava. Ojalá así fuera, pero no lo es, es imposible".

En el cuarto día de la erupción, la lava arrasó 154 hectáreas y destruyó 320 edificaciones. Un mapa actualizado "sitúa la extensión de la lava en 154 ha y el número de edificaciones destruidos en 320", explicó Copernicus, en contraste con las 185 edificaciones y 103 hectáreas de su informe anterior. Las autoridades de La Palma dijeron que las cifras seguirán aumentando a medida que la lava avanzaba inexorablemente hacia el mar.

21 de septiembre

Las columnas de lava seguían engullendo todo lo que encontraban a su paso en su lento descenso hacia la costa de la isla, disparando la preocupación por la posible emisión de gases tóxicos y partículas nocivas. Al momento eran 6.100 las personas evacuadas en esta isla frente a las costas del noroeste de África, entre ellas 400 turistas.

Además del riesgo para las personas que se encuentren cerca de este tipo de explosiones, estas "astillas de lava", que son como cristales, viajan por el aire y se depositan en la tierra, pudiendo ser tóxicas para los animales. Estas nubes tóxicas también pueden contener aerosoles de ácido clorhídrico ya que el agua del mar es rica en cloro, gracias a la sal marina (que contiene cloruro sódico).

20 de septiembre

La ministra española de Turismo, Reyes Maroto, desató una polémica al sugerir convertir la erupción, que ya dejaba numerosos daños materiales y miles de evacuados, en un "reclamo" para atraer turistas. La ministra socialista propuso "aprovechar" la inusual erupción, la primera en 50 años en esta isla del visitado archipiélago canario, "como un reclamo para que muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza ha traído a La Palma, lo puedan hacer en las próximas semanas". Maroto calificó este fenómeno que arrancó el domingo por la tarde, de "espectáculo tan maravilloso de la naturaleza", en una entrevista a la radio Canal Sur.

19 de septiembre

El volcán Cumbre Vieja de la isla española de La Palma, en el archipiélago canario, entró en erupción a las 15 hs del domingo tras días de intensa vigilancia debido a su actividad sísmica. Se trata de la primera erupción del volcán en más de 50 años: las dos erupciones precedentes tuvieron lugar en 1949 y 1971, provocando la muerte de tres personas en total, dos de ellas por inhalación de gases.

El volcán comenzó escupiendo grandes columnas de humo, ceniza y lava a una altitud de varias decenas de metros. El gobierno local de la isla, que comenzó a evacuar las zonas habitadas más cercanas al volcán. A las pocas horas de iniciada la erupción, unas cien viviendas casas fueron destruidas por completo al ser alcanzadas por las coladas de lava que seguían bajando lentamente hacia la costa. Más de 5.000 personas fueron evacuadas de sus hogares a sitios seguros.

