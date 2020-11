Entre el miedo y la esperanza

El fin del verano marcó en Italia y en Europa el recrudecimiento de la pandemia Covid-19 con altas cifras de contagios diarios mientras los países, alentados por los resultados de los últimos meses, se aprestaban a una etapa de “convivencia” con el virus, reabrían las escuelas y se aprestaban a “equilibrar” la protección sanitaria con la recuperación económica.

Sin embargo, el alivio estivo fue tan engañoso como fugaz. La necesidad de socializar, de gozar de las playas, de los eventos culturales, de “le tavolate” con exquisitos platos mediterráneos y buen vino se tuvo que abandonar en pocas semanas.

La segunda oleada de la pandemia ahora afecta a Europa, e Italia superó esta semana el umbral psicológico de un millón de casos de coronavirus (1.028.424).

El Gobierno del premier Giuseppe Conte recurrió a decretos urgentes que fueron modificándose con rapidez pues el Covid-19 no da respiro. Peor aún, algunos virólogos y epidemiólogos que pueblan los programas televisivos y suelen polemizar entre ellos, acusan a las autoridades de no “anticiparse al virus” y estar siempre con “quince días de atraso” con respecto a la marcha del coronavirus.

Este jueves, el ministro de Asuntos Regionales y Autonomías, Francesco Boccia, afirmó en TV que en Navidad lo mejor será restringir la mesa al “núcleo familiar más estrecho”, con cuanto implica esto en Italia, en donde el peso de la tradición navideña es fortísimo. Pero no es para menos. El miércoles se registraron 32.098 contagios en 24 horas con 623 fallecidos en un día. Los expertos dicen que ahora se atraviesa una “meseta”, ya que el dato más elevado de contagios de esta segunda oleada fue 42.953.

Desde mediados de setiembre hasta hoy las medidas de precaución han ido en aumento y no se excluye que se establezcan más limitaciones. Cada medida desata polémicas políticas entre en gobierno progresista y la oposición derechista, debates económicos con los representantes de indusatriales, comerciantes y trabajadores en general. No es casual, pues luego del cierre total de actividades en todo el país (marzo y abril) se permitieron aperturas que obligaron a adecuar la estructura de negocios (peluquerías, restaurantes, etc.) y de los gimnasios. Cerrado, abierto, cerrado parcialmente, cerrado por completo. Por supuesto el Gobierno lanzó medidas económicas de apoyo a quienes quedaron desocupados y a los afectados en sus actividades, pero las quejas abundan por demoras, insuficiencia de los montos, complejidad para acceder a los beneficios.

De norte a sur y de este a oeste, el Covid 19 se pasea como la naranja de María Elena Walsh. Ante este panorama, el Gobierno dividió el país según la gravedad de la situación en cada Región (una Región equivale a una Provincia argentina). Así hay Regiones rojas, anaranjadas y amarillas. Verdes, o sea sin contagios, ninguna.

Asimismo en todo el país rige un toque de queda desde las 22.00 hasta las 05.00. A partir de las 18 los bares cierran aunque pueden mantener el take away y el delivery.

Todo cambia muy rápido y el color de las Regiones también, según contagios, decesos, el llamado “índice de contagio” y la disponibilidad de infraestructura hospitalaria.

La Región Piamonte, en el norte del país, ha pedido otra vez ayuda a La Habana. Pues no basta poseer camas y respiradores: se precisa personal capacitado para operarlos.

En este marco, la esperanza se centra en las vacunas. La empresa farmacéutica Pfitzer Biontech sigló un acuerdo con la Unión Europea (UE) para proveer 300 millones de dosis de de la suya. El cálculo optimista espera que la vacuna se pueda suministrar en enero. Nada es seguro pero representa una luz en el fondo del túnel.

Otra buena noticia para quien se animan a viajar: Alitalia volverá a operar desde mediados de diciembre los vuelos non-stop hacia Buenos Aires y San Pablo.

"Roma blinda las calles del shopping"

La capital italiana blinda las calles y zonas comerciales durante el fin de semana. El anuncio de la medida, que se difundió' el viernes por la noche, intenta evitar la circulación de un abultado número de personas en el centro de la ciudad. Los accesos del subterráneo a las populares Piazza del Popolo y Piazza Spagna permanecerán cerrados y se desviara' el tránsito en los puntos de congestión. Habrá medidas similares en parques, playas y centros históricos del Lacio y de otras Regiones del país.