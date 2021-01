¿Un error? El Departamento de Estado dio por terminado el mandato de Trump

Si bien le quedan tan solo nueves días al frente de la Casa Blanca, tras el asalto al Capitolio de sus seguidores, la presidencia de Donald Trump pende de un hilo. Mientras los demócratas buscan iniciarle un nuevo juicio político, en el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en la biografía del republicano que su mandato terminó hoy.

"El mandato de Donald J. Trump terminó el 2021-01-11 19:40:41", decía la página pese a que el mandatario dejará el cargo el 20 de enero, día de la inauguración del 46° presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El "error" se pudo ver a partir de las 12:26 pm de este lunes y las primeras informaciones apuntan a un "empleado descontento" que manipuló esa información. Por su lado, la biografía del vicepresidente Mike Pence decía lo mismo: "El mandato de Michael R. Pence terminó el 2021-01-11 19:41:00".

Aislado y ‘muteado’, Trump se expone a un nuevo impeachment

Según el reportero de Buzzfeed, Christopher Miller, uno de los que se encontró con la falla, dijo que las fuentes le informaron que el responsable sería un "empleado descontento" que cambió las biografías de Trump y Pence.

UPDATE: Sources tell @BuzzFeedNews a "disgruntled staffer" is behind the State Department site's change of Trump and Pence's biographies. More TK. https://t.co/5Gbb3cEhRK