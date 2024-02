“Es un sistema anticuado que sirve a estrategias políticas que ignoran las soluciones posibles”

Lilian Serrano, la directora de Southern Border Communities Coalition, conversó con PERFIL sobre la crisis migratoria en Estados Unidos, que se ha convertido en el tema central de la agenda de las elecciones estadounidenses y afecta cada aspecto de la política del país. La Cámara de Representantes aprobó someter al secretario de seguridad nacional Alejandro Mayorkas a juicio político el martes. Serrano explica cómo este tema se ha convertido en un problema de “inseguridad fronteriza”, cuando en realidad es un problema sistémico. Mientras Joe Biden y Donald Trump se enfrentan en torno a la cuestión, Serrano advierte que el problema es un sistema anticuado.

—¿Por qué esta obsesión con el tema de la migración?

—Es un tema que aquí, en Estados Unidos, se ha convertido en el centro de muchas elecciones. Sin embargo, sabemos que es un tema de la humanidad. Actualmente hay miles, sino millones, de personas actualmente en movimiento por todo el mundo. En el contexto de Estados Unidos, sabemos que las leyes de migración no han sido actualizadas en décadas. Estamos hablando de mínimo tres décadas atrás. Tenemos un sistema migratorio que está completamente creado para parar la migración, y que no se ha actualizado para recibir la población que actualmente estamos mirando (familias buscando asilo, en vez de hombres solteros buscando trabajo, como hace 30 años). Entonces, la diferencia y la razón por cual lo hablo es porque nuestro sistema de migración no tiene la capacidad de procesar cantidades de cientos de personas que están pidiendo asilo. No tenemos la capacidad de resguardar los derechos humanos de niños en la frontera. Entonces, lo que eso crea es un aparente caos que ha beneficiado a políticos como Donald Trump, que utilizan estas imágenes y esta idea de que nuestro sistema no tiene la capacidad de ayudar a personas buscando asilo para ganar las elecciones. Están entrando al área más racista que todavía existe en Estados Unidos para incitar a estos votantes que realmente no entienden el tema de migración, pero están apoyando la idea que las personas blancas deben seguir en el poder para así ganar elecciones. Estos políticos no quieren actualizar las leyes, porque saben que una vez que se actualicen, la situación ya no les va a beneficiar tanto en sus elecciones.

—Entonces, el caos que estamos observando actualmente en la política estadounidense es solamente un síntoma del problema sistémico?

—Exacto, lo que estamos mirando (el impeachment de Mayorkas) solamente son síntomas. Pero, también es importante resaltar que a pesar de que sí sabemos cómo arreglar el sistema y sí hubo propuestas de cómo arreglar nuestro sistema, son precisamente políticos en campaña, como Donald Trump, quienes han impedido que estas conversaciones continúen. Y eso es algo que Trump lo hecho con mucha evidencia. A él le conviene que nuestro sistema de migración no funcione porque eso es un motivo para poder hacer campaña y ganar elecciones.

—Biden también está utilizando el tema de migración como su propia herramienta y ahora busca que se apruebe esa reforma en el Senado. ¿Ese proyecto es una solución?

—Desafortunadamente las reformas que el presidente Biden está proponiendo son simplemente esta teoría: “si hacemos este tema de la migración extremadamente peligrosa, las personas van a dejar de venir a Estados Unidos”. Estas propuestas nunca han funcionado y lo único que van a lograr es que más vidas se pierdan en el trayecto a este país. No sería la solución, es simplemente causar más muertes en las comunidades fronterizas. Las verdaderas soluciones serían pensar cómo expandir la capacidad para que más personas ingresen a través de nuestros puertos de entrada. Cambiar sistemas legales para que las personas puedan entrar por las puertas de enfrente, y no tener que brincar un muro. Esas serían las verdaderas soluciones.