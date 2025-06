Estados Unidos fue el único miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que vetó una resolución que exigía un alto al fuego en Gaza

En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este miércoles se discutió una resolución que convoca al cese al fuego inmediato y el acceso humanitario sin restricciones en la Franja de Gaza. De los 15 países presentes, Estados Unidos fue el único miembro en vetar la petición bajo el argumento de que “socavan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto al fuego”.

La propuesta exige un cese al fuego “inmediato y permanente” en Gaza y la “liberación inmediata, digna e incondicional de todos los rehenes en poder de Hamas y otros grupos”. La resolución también indicaba la “situación humanitaria catastrófica” en el territorio palestino, por lo que reclamaba por el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Dorothy Shea, manifestó que la determinación “socavaría los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un cese al fuego que refleje las realidades sobre el terreno y envalentonaría a Hamas”. “Estados Unidos ha dejado claro que no apoyará ninguna medida que no condene a Hamas y que no pida a Hamas que desarme y abandone Gaza”, agregó.

Pese a que es el primer veto usado por Washington desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato de la Casa Blanca, Estados Unidos bloqueó un texto similar en noviembre pasado. Aquella ocasión fue la última votación del organismo sobre la situación en el territorio palestino, donde se discutió por el fin de las hostilidades.

Por su parte, Palestina e Israel no participaron en la reunión por no ser parte de los cinco miembros permanentes y no pertenecer al actual grupo de los 10 miembros no permanentes. Sin embargo, los embajadores de ambas naciones opinaron sobre la situación.

Riyad Mansour, embajador palestino en la ONU, afirmo que “la historia juzgará a todos sobre cuánto se hizo para detener este crimen contra el pueblo palestino”. El representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, crítico la resolución al explicar que la propuesta ​​“no avanza en el alivio humanitario, sino que lo socava”

Crisis humanitaria

La Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos, suspendió la entrega de ayuda este miércoles, aunque anunció que volverá a abrirlo el jueves. La decisión fue tomada tras la decenas de personas muertas en la distribución de comida.

La crisis en la Franja y la difícil tarea de ofrecer ayuda humanitaria a civiles

La fundación que inició sus operaciones hace poco más de una semana y después de que Israel levantara el bloqueo sobre Gaza, declaró “los centros de distribución estarán cerrados por obras de renovación, reorganización y mejora de eficiencia”. Lo cierto es que Estados Unidos presionó a Israel para reforzar la seguridad de los civiles para evitar caos y descontrol.

Mirjana Sporljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, denunció que la situacion en el territorio palestino “superó todos los estándares legales, morales y humanos”. Describió a Gaza como “el infierno sobre la tierra”, donde “la humanidad está fracasando”.

Largas filas de los gazatíes para obtener alimentos y productos básicos

El jefe de ayuda de las Naciones Unidas pidió que “abran todos los pasos fronterizos. Levanten las restricciones sobre qué y cuánta ayuda podemos traer”. La ONU culpa a Israel de obstaculizar la entrega de ayuda en Gaza y su posterior distribución por todo el territorio.

