Un ex agente de inteligencia de EE.UU. dijo que el gobierno oculta que tiene restos de extraterrestres

El expiloto de la Marina estadounidense y exoficial de inteligencia David Grusch declaró este miércoles bajo juramento en el Congreso que Estados Unidos había rescatado restos biológicos no humanos de objetos voladores no identificados (ovni) que mantiene ocultos en lugares estratégicos. Además, sostuvo que se han asesinado personas para mantener esa información en secreto.

"No estamos solos, y las autoridades estadounidenses están encubriendo la evidencia", dijo este miércoles el ex oficial de inteligencia estadounidense a un comité del Congreso. Grusch testificó que cree "absolutamente" que el gobierno está en posesión de fenómenos anómalos no identificados.

Grusch afirmó que el Gobierno de Estados Unidos tenía ovnis en su poder, en lugares que dijo conocer con exactitud, y agregó que de esas naves se habían recuperado "restos biológicos no humanos".

Las declaraciones del expiloto se produjeron durante una audiencia del Comité de Supervisión del Senado, donde se discutieron cuestiones de seguridad nacional y transparencia gubernamental relacionadas con las naves no identificadas, que Estados Unidos llama UAP.

Qué declaró David Grusch ante el Congreso de los Estados Unidos

"Me informaron, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de ingeniería inversa y recuperación de accidentes UAP de varias décadas", detalló Grusch. "Tomé la decisión, en base a los datos que recopilé, de reportar esta información a mis superiores y a varios inspectores generales, y de hecho me convertí en un denunciante", precisó.

En ese marco, Grusch señaló que EE.UU. ha estado en posesión de ovnis desde 'la década de 1930' y los ha estado modificando en secreto y llevando a cabo una campaña de desinformación pública para evitar que los detalles se filtren públicamente.

Presionado para obtener detalles en el transcurso de la audiencia, Grusch dijo repetidamente que no podía comentar en un entorno público porque la información es clasificada. "Mi testimonio se basa en la información que me han dado personas con un largo historial de legitimidad y servicio a este país, muchas de las cuales también compartieron pruebas convincentes en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados", Grusch dijo a los legisladores.

También comparecieron los expilotos de la Armada Ryan Graves y David Fravor, quienes tienen experiencias personales con las UAP y también testificaron bajo juramento.

En un momento durante la primera audiencia de este tipo, el representante de EE.UU. Tim Burchettle preguntó a Grusch: "Personalmente, ¿escuchó que alguien haya sido asesinado?" y Grusch respondió: "Tengo que tener cuidado al responder esa pregunta. Dirigí a las personas con ese conocimiento a las autoridades correspondientes".

Al abrir la audiencia esta mañana, el representante Burchett prometió que sus testimonios serían un momento histórico para descubrir "el mayor encubrimiento de la historia".

Grusch ratificó sus testimonios de principios de año, ahora bajo juramento, y aseguró que el Gobierno estadounidense participa en programas de tecnología avanzada no autorizados y que dañó a personas por motivos relacionados con la divulgación de las UAP, lo que hace que tema por su propia vida.

En contraposición, Fravor testificó que había sido tratado bien desde que se presentó y se comprometió públicamente con el tema de la UAP, pero Graves coincidió con Grusch y testificó que algunos pilotos de aerolíneas comerciales habían recibido cartas de cese y desistimiento de compañías aéreas por intentar hablar sobre las UAP.

"Los UAP están presentes en el espacio aéreo de los EE.UU., pero no se informan en gran medida", dijo Graves, replicó la agencia de noticias AFP.

"Necesitamos restaurar décadas de desconfianza con el público y los testigos de UAP. Mi experiencia vivida en los últimos meses ha sido que a medida que se hace retroceder el estigma y los testigos desarrollan confianza en el proceso, comienzan a surgir relatos notables", agregó Graves en su testimonio.

Tanto los testigos como los legisladores coincidieron en que las denuncias de ovnis deben simplificarse y desestigmatizarse.

Las propuestas del gobierno de EE.UU. y de la NASA

La audiencia del panel sobre las UAP se produce después del lanzamiento de los esfuerzos del Gobierno sobre el tema, incluido un estudio independiente de la NASA y la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono.

Dos semanas atrás, el líder de los demócratas del Senado, Chuck Schumer, propuso la conformación de un comité que desclasifique los documentos gubernamentales sobre ovnis, una iniciativa que apunta a desacreditar las teorías de conspiración que circulan en el país y en todo el mundo sobre fenómenos no identificados.

La propuesta de Schumer fue respaldada por el republicano Mike Rounds y apunta a introducir una enmienda al presupuesto de Defensa.

La iniciativa establece un plazo de 300 días para que las agencias gubernamentales presenten todos sus datos sobre ovnis a la Comisión, que estará compuesta por nueve personas designadas por el presidente Joe Biden, pero sujetas a la aprobación del Senado.

La NASA celebró su primera reunión pública sobre UAP en mayo, y pidió un enfoque científico más riguroso para aclarar el origen de cientos de avistamientos misteriosos. El Pentágono también comenzó a prestar más atención al tema después de una serie de avistamientos inexplicables de pilotos de la Marina y la Fuerza Aérea de EE.UU. La preocupación central era que los avistamientos podrían ser de tecnología de vigilancia aérea desconocida utilizada por China para recopilar inteligencia sobre las defensas estadounidenses.

El interés por los extraterrestres, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, siempre fue muy alto, pero se multiplicó a partir de la publicación de una serie de videos del Pentágono que muestran fenómenos no identificados registrados durante misiones de entrenamiento de la Fuerza Aérea.

Algunos de los objetos captados en los videos fueron definidos por el Departamento de Defensa como ilusiones ópticas o drones o, como se dice en la jerga, "basura aérea", pero hay otros que permanecen sin explicación.

"El público estadounidense tiene derecho a aprender sobre tecnologías de origen desconocido, inteligencia no humana y fenómenos inexplicables", consideró Schumer.

