La NASA admite que "no puede explicar" hasta el 5% de los OVNIS avistados

En una inusual conferencia de prensa de cuatro horas realizada en su sede en Washington, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reunió a 16 personalidades de diversas ciencias para anticipar algunas conclusiones –no todas- del estudio que está realizando desde hace un año sobre todo lo que se sabe sobre la vida extraterrestre.

Esta es la primera investigación de este tipo realizada en exclusiva por la agencia aeroespacial de EEUU sobre un tema que el Gobierno de ese país había confiado hasta ahora solamente al círculo secreto y exclusivo de las fuerzas militares y los funcionarios de alto rango en seguridad nacional. Un tema que fue tan recurrente como bastardeado desde que, en 1940, comenzaron a circular las noticias de los primeros avistamientos de naves u objetos no identificados en los cielos más diversos y distantes de nuestro planeta.

Con suma prudencia, en este cuentagotas la NASA anticipó una pequeña parte de lo que revelará en julio próximo sobre “la categorización y evaluación de datos de fenómenos anómalos no identificados (UAP)”, es decir lo que antes denominábamos UFO (Unidentified Flying Objects).

OVNIS: Hoy se habla de ellos como "fenómenos anómalos no identificados"

El tema no cesa de despertar interés no sólo en Estados Unidos sino en el mundo entero desde que ex funcionarios gubernamentales de alto nivel en la Casa Blanca dejaron abierta la puerta para algún eventual encuentro cercano, comenzando por el ex presidente Barack Obama que, el 25 de junio de 2021, en simultáneo con la difusión del esperado Informe de OVNIS del Pentágono difundido entonces, declaró sin vueltas: “Hay imágenes y registros de objetos en los cielos, que no sabemos exactamente qué son”.

Más que de OVNIS, la NASA prefiere hoy hablar de “anomalías no identificadas” (UAP) y las define “observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica”.

NASA: OVNIS avistados

Lo cierto es que a partir de lo que hoy comenzará a salir a la luz, según los especialistas del tema, el informa tan esperado de la NASA no distará sustancialmente del realizado por el Pentágono, que incluía el análisis detallado de datos e inteligencia de fenómenos aéreos no identificados, recopilados por la Oficina de Inteligencia Naval, la Fuerza de Tareas de Fenómenos Aéreos No Identificados y el FBI.

La reunión, que se transmitió en vivo desde las 10:30 am tanto por el canal de televisión de NASA como por el sitio web de la agencia espacial, fue trascartón, seguida de una conferencia de prensa mundial en la que todos los periodistas podían repreguntar.

Lo que están a punto de revelar, cuando terminen de descorrer el telón, no es una revisión o una evaluación de observaciones anteriores que quedaron en la bruma sino un informe sobre qué datos posibles podrían recopilarse en el futuro para arrojar luz sobre la naturaleza y el origen de los OVNIS, UAP, UFO, o como gusten ser llamados.

De físicos a astrobiólogos, de oceanógrafos a periodistas de ciencia y expertos computacionales, las 16 luminarias que fueron contratadas por NASA, pero curiosamente dicen trabajar con independencia, se sinceraron en varios aspectos.

"Como científicos, nosotros también queremos conocer la verdad, es nuestra naturaleza", coincidieron. Y Dan Evans, administrador asociado adjunto para investigación en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, aclaró que el panel tiene varios meses de trabajo por delante para determinar qué hay detrás de muchos avistamientos”. Por ahora, tienen más preguntas que respuestas y advirtieron que su informe no tendrá valor académico sino de consulta.

Nicola Fox, jefa de Ciencia de NASA, tomó la palabra en la apertura y reveló que los panelistas trabajaron con cautela y seriedad a pesar del “acoso” que sufrieron en redes sociales desde que iniciaron su actividad hace un año.

"Ese acoso solo conduce a una mayor estigmatización de este campo, lo que dificulta significativamente el proceso científico y desalienta a otros a estudiar este importante tema", sintetizó.

A su turno, David Spergel, presidente de la Fundación Simons, fundador del Instituto Flatiron de Astrofísica Computación y elegido presidente de este sky team, dijo: "Si tuviera que resumir en una línea lo que siento que hemos aprendido es que necesitamos datos de más calidad", se sinceró cuando todos esperaban que dijera “sí, hay extraterrestres”.

"Los esfuerzos de recopilación no son sistemáticos y están fragmentados en varias agencias, a menudo utilizando instrumentos no calibrados para la recopilación de datos científicos", agregó Spergel.

Mike Freie, uno de los principales investigadores del espacio aéreo, recordó que al año se registran una gran cantidad de avistamientos que en la mayoría de los casos se confunden con ovnis. Solamente en Estados Unidos, se registran cada día 880 pequeños drones y más de 90 globos meteorológicos. Para la NASA, este tipo de avistamientos son objetos voladores y se monitorean desde Estados Unidos, pero son identificados.

Los expositores agregaron también que muchos de los avistamientos analizados son inconsistentes o cuentan con una "pobre documentación". Por tanto, afirmaron que necesitarán utilizar todos los tipos de tecnologías existentes para recoger información más precisa y llevar a cabo una investigación de mayor calidad.

NASA “no puede explicar” hasta el 5% de los OVNIS

Sin embargo, en la mesa se volcó un dato llamativo: la NASA “no encontró una explicación a entre el 2 y el 5% de esos avistamientos de fenómenos anómalos”. La primera razón a la que echaron mano fue a “la falta de datos” y pidieron tiempo para poder seguir estudiándolos y "avanzar en la comprensión científica" de estos fenómenos.

"Esta falta de datos de alta calidad hace que sea imposible obtener conclusiones científicas sobre la naturaleza de los UAP", dijo Nicola Fox, directora del programa de ciencia de la NASA.

David Spergel intervino para decir que "el origen de los UAP sigue sin ser claro" y "no hay garantía de que cada avistamiento pueda ser explicado".

La comisión se creó en junio 2022 con el objetivo de "ser más transparentes" y mostrarse "más abiertos al público", para derribar el "estigma" en torno a estos fenómenos porque "eso hace que muchas personas no reporten avistamientos".

OVNIS. Hay varios puntos calientes de avistamientos y hay "cinco ojos" buscándolos: EE.UU, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá.

Cuando se les preguntó si había "puntos calientes" para los avistamientos, los expertos enumeraron las costas Este y Oeste de Estados Unidos, Oriente Medio, Europa y África. De todos modos aclararon que "esto solo significa que en estos puntos se publican más avistamientos, no que haya más”.

Paula Bontempi, bióloga de la NASA, sostuvo que es importante que sea la NASA la encargada de estudiar estos fenómenos porque es la agencia espacial “que tiene el mayor número de recursos y una mayor visibilidad”.

La Agencia mencionó los "cinco ojos", la alianza de cinco países que son colaboradores estrechos de en toda esta investigación: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Nadia Drake, la periodista especializada en Ciencia, colaboradora de National Geographic, arrojó paños fríos para esperar el informe final de la Comisión, en julio, al decir que “no hay pruebas suficientes sobre el origen extraterrestre de los fenómenos que se han observado hasta el momento”.

