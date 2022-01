Confunden con ovnis a un tren de satélites de Elon Musk

Después del furor de la película “No mires arriba”, que aparecieran en el cielo una hilera de luces sin ninguna explicación aparente, en medio de la desolación por la crecida récord de casos de Covid-19, no podía generar menos que una explosión en redes preguntando si se acercaba el final o si extraterrestres venían a colonizar la tierra.

Sin embargo, se trataba de satélites enviados al espacio por el empresario Elon Musk. Este “tren de luces” fue visto en San Juan, Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, Neuquén, Río Negro y también en Chile. Quienes registraron el momento se ocuparon de compartir las imágenes en las redes sociales preguntando si alguien más lo había visto y si alguien tenía más información. Esta fantasía colectiva comenzó a las 22.30 del jueves y finalmente fue aclarada cerca de la medianoche. Incluso algunos recordaban que se habían vivido eventos similares en eneros anteriores.

El asombro no es para menos, en las imágenes se puede ver cómo una hilera de luces, que no responde a ninguna otra forma conocida, viaja por el cielo. “Alguien más vio el Ovni por aquí pasó hace 10 minutos”, se preguntaba un usuario. “Díganme loco, pero eso no parece un avión ¿satélite quizás?”, afirmaba otro.

El ambicioso proyecto de Elon Musk

Las luces eran parte de un proyecto de Elon Musk, Starlink, que busca poner 12 mil satélites en red y llegar hasta 42 mil para brindar internet a todo el mundo. El astrofísico del Centro de Astrofísica CATA y PHD de Harvard, César Fuentes, detalló que el evento se trató "constelaciones de satélites que pretenden dar internet en zonas remotas, para lo cual necesitan tener suficiente cantidad, separados lo suficiente para alcanzar cualquier lugar del mundo".

El grupo sanjuanino dedicado a los avistamientos en el espacio, Guardianes del Cielo Cuyano, aclaró a Telesol Diario: “Fue el último lanzamiento de los satélites de Starlink. Por casualidad cuando se desplegaron estaban casi encima de la provincia. Parecía ser un solo objeto pero eran 60 satélites”.

Los primeros satélites de este proyecto se enviaron en mayo de 2019 y, a partir de entonces, se enviaron 700 más.

