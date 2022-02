Extendieron el toque de queda en Kiev y "el que no lo respete será considerado un enemigo"

Luego del ataque de los misiles rusos a algunos edificios residenciales de Kiev, la alcandía de la capital de Ucrania extendió el toque de queda en la ciudad y advirtió que quien no lo respete “será considerado un enemigo”.

La medida comenzará a regir a las 17:00 horas de Kiev y durará hasta las 08:00 horas del otro día, según estableció la alcaldía a través de un comunicado, en el cual dejó una fuerte advertencia a quienes infrinjan la ley.

Las autoridades de la capital ucraniana afirmaron que quienes salgan a las calles en ese horario “serán considerados como miembros de los grupos saboteadores enemigos”.

We defend our city! They try to destroy Kyiv and our countr! We must endure!Glory to Ukraine!