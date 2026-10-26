Flávio Bolsonaro denunció que la Justicia le prohibió salir de Brasil

El conservador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en las presidenciales de Brasil frente al mandatario Lula da Silva, informó este lunes que la Justicia le prohibió salir del país. Por decisión de un juez de la Corte Suprema, "fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país", dijo el senador derechista en un video.

Se trata de un "intento de intimidarme", denunció Bolsonaro, que tardó más de una hora en salir a hablar tras conocerse su derrota anoche y, lejos de reconocer el triunfo de Lula, cuestionó el proceso electoral y sostuvo que las elecciones deberían ser anuladas.

"Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", agregó.

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Del meñique perdido al "dedo de Dios": Bolsonaro, Lula y un agravio que se volvió boomerang

Flávio Bolsonaro es investigado por la policía por sospechas de corrupción y lavado de dinero en la financiación de un filme biográfico sobre su padre, titulado "Dark Horse". Él niega cualquier irregularidad.

Aseguró que la decisión de retenerle el pasaporte se debe a una declaración de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, de que Flávio debía salir del país en caso de que perdiese la elección. "Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?", cuestionó.

Bolsonaro reiteró que pedirá la anulación de los comicios por considerar que la extensión del tiempo de votación el domingo favoreció al izquierdista Lula. Pero al mismo tiempo prometió liderar la oposición a su Gobierno. "Para resistir al caos, voy a organizar la oposición", afirmó en el video este lunes.

La legislación brasileña fija un plazo de 15 días para impugnar un mandato electo, este cómputo inicia a partir de la diplomación —que suele realizarse a mediados de diciembre— y requiere acreditar pruebas de fraude, corrupción o abuso de poder económico. En 2022, el TSE rechazó un pedido similar del partido de Jair Bolsonaro, padre de Flávio hoy preso por intento de golpe de Estado, y le aplicó una multa de casi 23 millones de reales por litigar de mala fe.

Trump arremetió contra las elecciones "amañadas" de Brasil tras la derrota de Bolsonaro

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que las elecciones de Brasil estuvieron "amañadas" y fueron "muy corruptas", tras la victoria del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre su aliado de derecha Flávio Bolsonaro. La derrota de Bolsonaro supone un revés para Trump tras un año y medio de victorias conservadoras resonantes en América Latina.

"Me pareció terrible", dijo Trump a los periodistas mientras salía de Washington rumbo a un mitin de campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. "Yo no tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección manipulada… se veía tan corrupta, tan terrible", declaró.

Trump ha cuestionado su derrota en las presidenciales de 2020 —calificándolas de amañadas— y ha puesto en duda las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso.

A pesar de su cercanía con los Bolsonaro, Trump también ha mostrado una extraña simpatía por Lula

Aliado de la familia Bolsonaro, Trump esperaba claramente una victoria de Flávio. "Las elecciones tienen que ser indiscutibles y a mí me pareció que se veía muy mal", continuó Trump. Pero Trump se mostró evasivo cuando le preguntaron si planeaba tomar alguna medida respecto al resultado brasileño.

"Yo no me postulo en Brasil, me postulo en Estados Unidos", dijo el republicano. "Me gusta Lula, me llevo muy bien con él. Solo pensé que daba una imagen muy negativa la forma en que se contabilizó, con la prórroga".

La jornada electoral brasileña, que todos los observadores veían como muy reñida, sufrió un momento dramático cuando estaban a punto de cerrar las urnas, y la campaña de Lula pidió una extensión de dos horas, por problemas de transporte en algunas regiones. La prolongación en el horario fue decidida por un juez de la corte suprema, lo que provocó protestas de Bolsonaro.

A pesar de su cercanía con los Bolsonaro, Trump también ha mostrado una extraña simpatía por Lula, afirmando que, pese a las turbulentas relaciones comerciales, él y el veterano dirigente de izquierda, ambos de 80 años, tienen "una química excelente".

ML