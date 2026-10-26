Jorge Macri celebró la visita del papa León XIV y le abrió las puertas de Buenos Aires: “Será su casa”

La confirmación que la Iglesia argentina esperaba finalmente llegó desde el Vaticano, sobre la visita del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira por América Latina que también incluirá a Uruguay y Perú. Al conocerse la noticia, el Pontífice expresó su alegría por regresar a una región que marcó su vida: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.

Apenas se conoció la noticia, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió a celebrar su llegada. “¡Qué gran emoción la confirmación de su visita! Esperamos y preparamos su presencia entre nosotros con mucha alegría y esperanza. La Ciudad de Buenos Aires será su casa, donde millones de peregrinos lo recibiremos con el corazón y los brazos abiertos”, escribió en sus redes sociales.

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La visita había despertado una expectativa particular por el estado de salud del Sumo Pontífice, quien fue sometido a una operación el martes 13 de octubre, después de que los estudios detectaran una "lesión en el pulmón derecho".

Afortunadamente, la evolución favorable permitió despejar las dudas sobre el viaje. Un parte médico aseguró que “la recuperación posoperatoria del Santo Padre sigue avanzando” y que los controles médicos mostraban una condición favorable.

Desde el Vaticano explicaron que su agenda se adapta a las recomendaciones médicas y que los períodos de descanso siguen siendo una prioridad. De hecho, los médicos le desaconsejaron trasladarse en helicóptero a Asís para participar de un encuentro interreligioso previsto para el 27 de octubre.

Por ahora, los análisis confirmaron que la enfermedad está localizada y que no necesitaba un tratamiento oncológico adicional, según informó la Santa Sede. Su médico personal, Luigi Carbone, llevó tranquilidad sobre su recuperación y aseguró que “no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”.

La confirmación también generó reacciones en otros distritos. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, celebró la noticia y aseguró que la provincia lo espera “con los brazos abiertos”. “Nuestra provincia se está preparando para recibirte”, escribió.

A su vez, el presidente Javier Milei, por su parte, compartió el mensaje del Papa y expresó su alegría por el anuncio.

Noviembre tendrá feriados por la visita del Papa León XIV: qué días serán y dónde rigen

La agenda de León XIV en Buenos Aires

El Papa llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá rumbo a Perú. A lo largo de esos cuatro días tendrá reuniones con las máximas autoridades nacionales, celebrará misas y participará de encuentros con representantes de la Iglesia, organizaciones sociales y jóvenes.

Su cronograma previsto incluye una reunión con Milei en la Casa Rosada, además de una visita al Palacio Libertad. También contempla una misa en Palermo, un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina y una reunión con referentes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

El Palacio Libertad (ex CCK), en el centro porteño

Uno de los momentos centrales será la celebración religiosa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, prevista para el lunes 9 de noviembre. Al día siguiente, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con integrantes de la Iglesia local.

Esta agenda también incluye una vigilia con jóvenes en Buenos Aires y una visita al Complejo Penitenciario Federal. El miércoles 11, antes de abandonar el país, el Papa celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.

MV/ML