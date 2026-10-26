Noviembre tendrá feriados por la visita del Papa León XIV: qué días serán y dónde rigen

Los feriados de noviembre de 2026 por la visita del papa León XIV permitirán encadenar cuatro días de descanso en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, para quienes habitualmente no trabajan los sábados y domingos y no deban prestar servicios durante los feriados. El esquema contempla el lunes 9 para todo el país, el martes 10 para ambas jurisdicciones y el miércoles 11 exclusivamente para territorio bonaerense.

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La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre. La norma declaró de interés nacional la visita y fundamentó los descansos en las necesidades de organización, seguridad, logística y circulación vinculadas con las actividades previstas.

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Cuáles son los feriados por la visita del papa León XIV

El cronograma dispuesto por el Gobierno distingue tres fechas con diferente alcance:

- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en toda la Argentina.

- Martes 10 de noviembre: feriado únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

- Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, no habrá tres feriados consecutivos para todo el país. Cada jornada tendrá aplicación en los territorios expresamente incluidos en el decreto.

Quiénes podrán tener un fin de semana largo de cuatro días

En CABA y Córdoba, la combinación del descanso habitual del sábado 7 y domingo 8 con los feriados del lunes 9 y martes 10 permitirá una pausa de cuatro días consecutivos. La posibilidad dependerá del régimen laboral y de que no corresponda trabajar durante esas jornadas.

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En el resto del país, el feriado del lunes permitirá extender el fin de semana hasta el 9 de noviembre. La provincia de Buenos Aires tendrá, además, el descanso del miércoles 11, aunque el martes intermedio no fue declarado feriado para todo el territorio provincial.

Qué pasará en Luján el martes 10 de noviembre

Luján tendrá un régimen particular. La normativa bonaerense establece para el martes 10 un día no laborable para la administración pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en ese partido, además de un feriado optativo para la industria, el comercio y las restantes actividades.

Esto significa que el alcance del descanso será diferente según el sector. La disposición local debe distinguirse del feriado del miércoles 11, que comprende a toda la provincia de Buenos Aires.

Cómo se pagan los feriados si se trabaja

Para los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 166 establece que, si prestan servicios durante un feriado, deben percibir la remuneración normal de la jornada más una cantidad igual: el equivalente al doble de un día habitual.

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Ese criterio debe aplicarse considerando qué feriado corresponde en cada jurisdicción y el régimen laboral de la actividad.

Cuándo está prevista la visita de León XIV a la Argentina

El programa publicado por el Vaticano contempla la estadía del pontífice en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, dentro de una gira por Uruguay, Argentina y Perú.

La agenda incluye la llegada a Buenos Aires el domingo 8, una misa frente al Monumento de los Españoles el lunes 9 y actividades en Córdoba el martes 10. Para el miércoles 11 está prevista una celebración en la plaza de la Basílica de Luján, antes de la partida hacia Lima. Estas son las fechas y actividades consignadas en el itinerario oficial publicado.