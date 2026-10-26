El Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina, adonde arribará el domingo 8 de noviembre por la tarde, luego de un breve paso por Uruguay y que también incluirá posteriormente a Perú. En nuestro país permanecerá hasta el 11 del mismo mes con diversas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", publicó el Santo Padre en sus redes sociales.

El tuit del Sumo Pontífice en X fue replicado a los pocos minutos por la cuenta oficial de la Casa Rosada.

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La confirmación se produce 13 días después de su operación en el pulmón derecho del que le extrajeron un adenocarcinoma lo que puso en duda su gira por Sudámerica. Pero luego de que le dieran el alta el sábado 17 el equipo médico que supervisó la intervención quirúrgica y su posterior evolución había expresado que lentamente iba a restablecer sus actividades y que el periplo previsto no corría riesgos aunque faltaba esta confirmación oficial.

Su referencia al continente sudamericano es porque León XIV vivió muchos años en Perú, realizó allí sus primeros años de actividad pastoral e incluso fue nombrado como obispo de la ciudad de Chiclayo, al norte de ese país, que en 2004 fue una de las sedes de la Copa América de fútbol.

La oficina de prensa del Vaticano emitió también un comunicado para informar sobre la salud del prelado. Los médicos del Papa informaron que su recuperación avanza bien, con pruebas recientes como una radiografía de tórax que confirman su buena salud, lo que le permitirá emprender su próximo Viaje Apostólico. “El Dr. Luigi Carbone confirma que la recuperación del Santo Padre tras la cirugía continúa, y los últimos exámenes médicos atestiguan su buena salud y condición clínica favorable”, expresó esa declaración.

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