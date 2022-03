Fotos y videos: así fueron los disturbios que dieron lugar al toque de queda en Miami

Tras los sucesos de violencia protagonizados por turistas y agentes de la policía en Miami Beach, se estableció el toque de queda nocturno para el fin de semana. La medida se implementa como resultado de la creciente agresión que tuvo lugar en plena temporada de Spring Break, la semana de vacaciones primaverales que reúne a miles de turistas en esta atractiva localidad.

La resolución se extenderá entre la medianoche y las 6 de la mañana, desde este miércoles hasta el domingo. Teniendo en cuenta la magnitud de las agresiones y el desenfreno nocturno motorizado por el consumo de alcohol, se prevé ampliar el toque de queda la próxima semana.

En 2021 se dispuso la misma medida para frenar los disturbios y las peleas callejeras que tenían como escenario las zonas más visitadas de la ciudad, como South Beach. También se había prohibido la venta de alcohol pasadas las dos de la madrugada, con el propósito de contener los crecientes desmanes nocturnos que culminaban con miles de detenidos.

Descontrol en Miami Beach. FOTO: AFP

Alcohol, agresión y armas de fuego en Miami Beach

El Jefe de la policía local, Richard Clements, reveló que desde el inicio de Spring Break se decomisaron 37 armas de fuego en tres días.

“No podemos soportarlo más”, dijo el alcalde Dan Gelber tras el anuncio del toque de queda

“No pedimos el Spring Break. No lo promovemos. No lo fomentamos. Simplemente lo soportamos y, francamente, no es algo que queramos soportar”, expresó el alcalde.

Desenfreno en Miami Beach. FOTO: AFP

Si bien este año el número de agentes policiales se multiplicó en las zonas de los incidentes, a través de las redes se difundieron impactantes imágenes y videos de corridas, agresiones, forcejeos e insultos que motivaron las medidas de emergencia impuestas por las autoridades locales.

Más allá del impulso que promueve el turismo en la economía local, Florida recibe todos los años, durante la temporada de Spring Break, a miles de jóvenes (especialmente estudiantes universitarios) habituados a ocasionar disturbios en la atractiva ciudad.

El Spring Break en Miami. FOTO: AFP

FOTO: AFP

FOTO: AFP

FOTO: AFP

CA / ED