Francia: acorralado por el Parlamento, el primer ministro de Macron instó a "pensar con claridad"

El primer ministro de Francia, François Bayrou, quedó bajo escrutinio público luego de que el Parlamento pusiera fecha para tratar una moción de confianza en su contra, luego de que perdiera el apoyo a su controversial programa de ajuste.

Este lunes, el designado por Emmanuel Macron hizo un llamado a la reflexión colectiva y a la responsabilidad política en vísperas de una semana decisiva para su Gobierno. A pocos días de la votación de confianza en la Asamblea Nacional, pautada para el 8 de septiembre, Bayrou instó a los partidos a "pensar con claridad" y a buscar puntos de encuentro en lugar de ahondar en la polarización política que atraviesa el país.

"Hay una posibilidad de un camino donde podamos unirnos y no dividirnos, donde podamos pensar con claridad y no estar ciegos", declaró ante la prensa con motivo del inicio del curso escolar. Además, subrayó la necesidad de "aliviar" la carga de los más jóvenes, en alusión a su controvertido plan económico.

Como parte de su estrategia para recabar apoyos, Bayrou inició una ronda de contactos con representantes de distintas fuerzas políticas. Este lunes se reunió con Fabien Roussel, secretario nacional del Partido Comunista, y con Stéphane Peu, líder del grupo izquierdista en la Asamblea Nacional. A lo largo de la semana, se espera que reciba a figuras del Partido Socialista y de Agrupación Nacional, el sello de la ultraderecha gala.

Sin embargo, no todos están dispuestos a tender puentes. Partidos como La Francia Insumisa (LFI) y Los Ecologistas —que ya adelantaron que no otorgarán la confianza al Gobierno— han rechazado la petición de reunirse con Bayrou, descartando cualquier acercamiento sobre la cuestión presupuestaria.

El presidente francés, Emmanuel Macron.

La postura del presidente francés Emmanuel Macron y del BCE

El presidente Emmanuel Macron respaldó recientemente la hoja de ruta económica propuesta por Bayrou y apeló a la responsabilidad de todos los actores políticos para garantizar la estabilidad institucional y económica del país. El primer ministro busca aprobar un severo paquete de ajuste que incluye la eliminación de dos días festivos y la congelación de ciertas prestaciones públicas, con el objetivo de recortar hasta 44.000 millones de euros del gasto estatal.

De fracasar en la votación prevista para el 8 de septiembre, Bayrou podría verse obligado a dimitir, lo que empujaría a Macron a nombrar a un nuevo primer ministro o incluso a disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre en la política francesa.

A nivel europeo, las señales de alarma no han tardado en sonar. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, expresó este lunes su preocupación por el impacto potencial de una caída del Gobierno francés sobre los mercados financieros.

"Todos los riesgos de caída de un gobierno en cualquier país de la zona euro son preocupantes", advirtió Lagarde en una entrevista con Radio Classique. "Los desarrollos políticos, la aparición de riesgos políticos, tienen un impacto evidente en la economía, en cómo los mercados financieros evalúan el riesgo país, y por lo tanto nos preocupa", añadió.

No obstante, la exministra francesa y exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional descartó categóricamente que Francia se encuentre en una situación que justifique una intervención del FMI. "Los países solicitan la intervención del FMI en circunstancias en las que la balanza por cuenta corriente es gravemente deficitaria y cuando el país no puede cumplir con sus obligaciones: este no es el caso de Francia hoy", concluyó.

CD