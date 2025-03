Funcionarios de inteligencia de Trump enfrentan duro interrogatorio en el Congreso tras nuevas filtraciones en Signal

Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump fueron duramente cuestionados por legisladores demócratas del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes tras descubrirse que utilizaron la aplicación de mensajería Signal para discutir información militar sensible relacionada a ataques planeados contra objetivos hutíes en Yemen. Las comunicaciones salieron a la luz después de que Jeffrey Goldberg, editor jefe de la revista The Atlantic, fuera agregado accidentalmente al chat y pudiera observar la conversación. Hoy, The Atlantic publicó nuevos mensajes que revelan aún más detalles.

En una audiencia realizada el miércoles, Tulsi Gabbard, directora nacional de inteligencia, y John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), defendieron su participación en el grupo de chat, asegurando que no se compartió información clasificada. Sin embargo, los mensajes divulgados revelaron que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, había proporcionado datos críticos del operativo, como la hora en que despegarían los aviones militares estadounidenses hacia sus objetivos, información usualmente protegida por razones de seguridad operacional.

Hegseth, por su parte, justificó sus acciones con un argumento semántico, alegando que la información proporcionada era una actualización en tiempo real que no constituía un “plan de guerra”. Sin embargo, expertos señalan que la información compartida por Hegseth era altamente sensible, incluyendo la hora exacta de despegue de aviones F/A-18F Super Hornet y drones MQ-9 Reaper desde bases en Oriente Medio, datos que podrían haber permitido a los objetivos hutíes tomar precauciones defensivas y expuesto a los pilotos norteamericanos.

La Casa Blanca respaldó a los funcionarios involucrados, con la portavoz Karoline Leavitt reiterando que el presidente Trump mantenía plena confianza en su equipo de seguridad nacional. No obstante, las implicaciones del incidente llevaron al senador republicano Roger Wicker, presidente del comité del Senado que supervisa al Pentágono, a solicitar una investigación independiente junto con el senador demócrata Jack Reed.

La audiencia estuvo marcada por duras recriminaciones, destacando la intervención del representante Joaquín Castro, quien afirmó tajantemente que era mentira decir que no se había compartido información clasificada. Por su parte, Jason Crow, congresista demócrata de Colorado, exigió directamente la renuncia del secretario Hegseth por considerar evidente que había transmitido detalles militares críticos.

Adicionalmente, los mensajes revelados incluyeron comentarios polémicos sobre Europa. El vicepresidente JD Vance escribió: “Odio tener que rescatar nuevamente a los europeos”, sosteniendo que los ataques beneficiarían más a Europa que a Estados Unidos. Pete Hegseth respondió acompañando la postura y agregó: “Comparto plenamente tu aversión hacia la actitud parasitaria de los europeos. Es PATÉTICO”.

Resulta irónico que varios de los involucrados en esta filtración, entre ellos el propio secretario Hegseth, criticaran duramente en 2016 a la excandidata presidencial Hillary Clinton por utilizar un servidor privado de correo electrónico para comunicaciones oficiales cuando era secretaria de Estado. Hegseth incluso llegó a declarar en medios como Fox News que cualquier funcionario que actuara así debía ser despedido y procesado penalmente por imprudencia.

Este episodio expone la contradicción en las posturas sobre seguridad nacional y plantea dudas importantes acerca de los protocolos de manejo de información sensible dentro del gobierno estadounidense durante la administración Trump.