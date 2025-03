El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Grigory Karasin, afirmó que el diálogo con EE.UU fue “muy útil” y adelantó que se evaluará la incorporación de la ONU a la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, aclaró: “Estamos lejos de resolver todo, de estar de acuerdo en todos los puntos”.

De acuerdo con Al Arabiya News con sede en Riad, la delegación estadounidense estuvo encabezada por Andrew Peek, un importante director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y Michael Anton, un importante funcionario del Departamento de Estado.

“Seguiremos adelante con este formato, integrando a la comunidad internacional, en particular la ONU Y a ciertos países”, señaló Grigory Karasin.

La agencia estatal de noticias rusa, TASS informó que está previsto que se publique una resolución conjunta en la jornada de este martes sobre lo conversado en el cónclave de Arabia Saudita. Además, se espera una segunda reunión bilateral entre la delegación ucraniana y la estadounidense.

Aunque el cese absoluto de las hostilidades entre Rusia y Ucrania parece no vislumbrarse en el futuro cercano, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff mantiene el optimismo y en declaraciones a la cadena norteamericana Fox News afirmó: “Creo que verán progresos reales en Arabia Saudita, particularmente en lo que respecta a un alto el fuego marítimo”.

Funcionarios ucranianos señalaron que están preparando una propuesta de alto el fuego “más amplia” que incluirá la suspensión de ataques a infraestructura crítica, instalaciones energéticas y rutas navales.

Reino Unido y Francia iniciaron conversaciones para conformar una “coalición de los dispuestos”

La “coalición de los dispuestos” o de voluntarios que podría proporcionar tropas a Ucrania en caso de un alto el fuego. La iniciativa está siendo liderada por el Reino Unido y Francia por medio de sus representantes principales, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Este enfoque permitiría a los miembros de la OTAN actuar en grupo pero no bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, evitando vetos de estados miembros que no lo aprueban o no desean participar.

Keir Starmer, Emmanuel Macron y Volodímir Zelensky en Londres

El analista militar Michael Clarke consideró que “tiene que ser una coalición de voluntades, porque hay al menos dos miembros de la OTAN, Eslovaquia y Hungría, que vetan cualquier cosa que no le guste a Putin, lo mismo ocurre con la UE”.

Además, en declaraciones a la cadena televisiva británica Sky News, Clarke enfatizó que “lo importante es que Gran Bretaña y Francia van a liderarlo, porque son las dos potencias militares más importantes de Europa”.

Es probable que los países bálticos: Estonia, Lituania y Letonia, también participen. Los cuatro países pertenecen a la OTAN y comparten fronteras con Rusia.

Fuente: news.sky.com y Agencia France-Press (AFP)

