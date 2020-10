Hay una nueva cepa del coronavirus por Europa, según advirtió un grupo de científicos

Mientras Europa está en plena segunda ola de coronavirus, un grupo de científicos advirtió sobre la propagación de una variante de la enfermedad por el continente. Esta nueva cepa habría surgido en España a mediados de este año y se extendió a otros países. Ahora, representa más del 80 por ciento de los nuevos casos en el Reino Unido, según una investigación que anticipó el Financial Times.

Este nuevo coronavirus fue bautizado como 20A.EU1 y fue detectado por un equipo internacional de científicos que lo rastreó a través de sus mutaciones genéticas. Según el estudio -que aún no se publicó en una revista revisada por pares-, se originó entre los trabajadores agrícolas del noreste de España en junio y se trasladó rápidamente a la población local.

El trabajo concluyó que la nueva variante representó más de ocho de cada 10 casos en el Reino Unido y España, el 60 por ciento en Irlanda y hasta el 40 por ciento en Suiza y Francia.

Los especialistas no tienen claro si el significativo incremento de los casos en varios países europeos responde a que esta nueva variante se propaga más rápido por una ventaja de transmisión del virus o si la entrada de turistas en España, donde hay una alta incidencia de la enfermedad, habría generado una difusión de la misma por el continente.

El análisis de los expertos

La genetista evolutiva de la Universidad de Basilea y líder del estudio, Emma Hodcroft, consideró que las medidas de prevención implementadas durante el verano en el hemisferio norte no fueron las adecuadas para controlar los focos. "Desde la propagación de 20A.EU1, parece claro que las medidas implementadas a menudo no fueron suficientes para detener la transmisión de variantes introducidas este verano", advirtió según el medio británico.

Hodcroft sostuvo que no hay pruebas de que la propagación de esta cepa se deba a una mutación que aumenta la transmisión o impacta el resultado clínico, pero destacó que 20A.EU1 era distinta a cualquier versión de Sars-Cov-2, el virus que causa el coronavirus. “No he visto ninguna variante con este tipo de dinámica desde que he estado observando las secuencias genómicas del coronavirus en Europa”, aseveró la experta.

Por su parte, la profesora de evolución computacional en ETH Zurich, Tanja Stadler, que forma parte del proyecto, manifestó que el análisis de muestras de virus tomadas de toda Europa en las últimas semanas demostró que se derivaron de esta misma variante.

Los investigadores concluyeron que el "comportamiento de riesgo" de los turistas en territorio español, como no cumplir con el distanciamiento social, ayudaron a la propagación de la nueva variante. Los equipos científicos de Suiza y España centran ahora sus esfuerzos en investigar el comportamiento de la cepa para establecer si puede ser más mortal o más infecciosa que otras.

