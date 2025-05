El gobierno de Trump publicó un informe sobre salud infantil, y muchos de los autores citados lo desmintieron

El gobierno estadounidense le quitó importancia este jueves 29 de mayo a los ataques contra su informe sobre la salud infantil, pero tuvo que editarlo luego de que los autores nombrados en el texto original declararan que citaron estudios inexistentes.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la comisión presidencial que se encarga de estudiar las causas de las enfermedades crónicas en niños publicaron el pasado 22 de mayo un reporte llamado “Haz que Estados Unidos vuelva a estar sano” (MAHA, por sus siglas en inglés). El problema es que los científicos que aparecían como autores de, por lo menos, cuatro estudios citados en el primer documento declararon a la agencia AFP que les atribuyeron artículos que no escribieron o que, directamente, no existían.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo que estos errores eran “problemas de formato”, anunció que se actualizaría el informe para resolver estas cuestiones y finalizó remarcando que el trabajo del secretario Kennedy Jr. con su equipo está “respaldado por la buena ciencia”.

Estos errores fueron denunciados por primera vez este jueves 29 de mayo en NOTUS, un sitio web estadounidense de noticias digitales afiliado al Instituto de Periodismo Allbritton, un organismo sin ánimo de lucro.

Noah Kreski, investigador de la Universidad de Columbia que aparece como autor de un estudio sobre la ansiedad y la depresión de los adolescentes durante la pandemia de covid-19, le dijo a la AFP que una cita que le atribuyeron no solo no es suya, sino que ni siquiera "parece ser" de un estudio real. Esta referencia incluye un link roto que, supuestamente, tenía que dirigirse a un artículo de JAMA Pediatrics, pero Jim Michalski, portavoz de esta prestigiosa revista médica, aclaró que ellos no publicaron nada sobre este tema allí ni en ninguna otra publicación de su grupo editorial.

Guohua Li, otro profesor de Columbia mencionado en el informe, denunció que la referencia a su persona es “totalmente inventada”, y aclaró que ni siquiera conoce a Kreski. Katherine Keyes, epidemióloga de la Universidad de Columbia, que también aparece como autora del supuesto estudio de JAMA, le dijo a la AFP que no sabe de dónde vienen las estadísticas que se le atribuyen y afirmó, de manera tajante, que “no escribió” ese artículo.

La AFP habló con Harold Farber, profesor de pediatría del Baylor College of Medicine, quien aseguró que el artículo donde aparece como autor “no existe”, y luego explicó que nunca colaboró con los coautores citados en el primer informe del gobierno estadounidense.

Por su parte, Brian McNeill, portavoz de la Virginia Commonwealth University, confirmó que el profesor Robert Findling no es el autor de un artículo que el reporte asegura que escribió sobre la publicidad de medicamentos psicotrópicos para jóvenes.

Según Alex Hulvalchick, especialista en relaciones con los medios de la Academia Americana de Pediatría y editora de la revista Pediatrics, un cuarto trabajo sobre la medicación para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no fue publicado en su magazine en 2008, como asegura el informe de MAHA.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) no quiso hacer comentarios sobre todos estos cuestionamientos y remitió las preguntas de la AFP directamente a la Casa Blanca. En rueda de prensa, la vocera presidencia no quiso contestar cómo se elaboró el informe y si usaron herramientas de inteligencia artificial (IA) para hacerlo.

En la versión actualizada del reporte, todas las referencias analizadas por la AFP fueron cambiadas por enlaces a fuentes reales, salvo en un caso, en el que la supuesta investigación fue reemplazada directamente por un artículo del prestigioso diario “The New York Times”.

El Comité Nacional Demócrata publicó un comunicado cuestionando este informe por estar "plagado de desinformación".

Quién es Robert Kennedy Jr.

“Bobby” Kennedy Jr. fue nombrado secretario de Salud por Donald Trump en su segunda presidencia para garantizar que la población esté protegida “de sustancias químicas nocivas, contaminantes, pesticidas, productos farmacéuticos y aditivos alimentarios que han contribuido a la grave crisis de salud”. Al aceptar el puesto, el funcionario prometió “para poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

“Bobby” se hizo famoso, en primer lugar, por ser el hijo de Robert F. Kennedy, ex fiscal general de Estados Unidos, y sobrino del ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ambos asesinados en la década del 60.

Antes de apoyar a Trump, Robert quiso competir, en el 2023, por la candidatura demócrata a la presidencia con Joe Biden, pero finalmente suspendió su postulación y terminó sumándose a los republicanos.

Una parte importante de su histórico clan familiar ya le había dado la espalda por sus escandalosas teorías conspiratorias, donde aseguraba, por ejemplo, que el objetivo del Covid-19 era “atacar a los caucásicos” y afirmar que “las personas más inmunes son los chinos”.