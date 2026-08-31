Inundación repentina en el Gran Cañón del Colorado deja más de 20 desaparecidos y un muerto

Una inundación repentina arrasó en el Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado, en Arizona, Estados Unidos, y dejó al menos un muerto y unas 20 personas cuyo paradero se desconoce. Más de 60 excursionistas y trabajadores debieron ser evacuados mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en el interior del cañón.

El episodio ocurrió entre el sábado y el domingo en el Bright Angel Canyon y la zona de Phantom Ranch, luego de una serie de fuertes tormentas que provocaron una crecida repentina de los cursos de agua. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos calificó el fenómeno como un “evento significativo de inundación repentina”.

El cuerpo de un hombre de 46 años fue encontrado cerca de Crystal Rapids, sobre el río Colorado. En paralelo, las autoridades estiman que unas 20 personas podrían estar desaparecidas o se desconoce su paradero.

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Ante esta situación, el Servicio de Parques Nacionales pidió colaboración para identificar a los excursionistas y mochileros que se encontraban en el interior del cañón. Las autoridades solicitaron especialmente información sobre personas que hayan estado en el corredor del arroyo Bright Angel el 29 de agosto, así como sobre quienes tenían reservas para acampar en los sectores afectados

Los equipos de emergencia trabajan junto al Departamento de Seguridad Pública de Arizona para avanzar con la búsqueda, las evacuaciones y la evaluación de los daños.

Más de 60 personas fueron evacuadas del Gran Cañón

Al menos 62 personas fueron evacuadas, la mayoría mediante helicópteros. La crecida destruyó puentes peatonales, arrasó senderos y provocó importantes daños en la infraestructura del cañón interior. Entre los evacuados había excursionistas, trabajadores del parque y personas que se encontraban acampando en la zona.

Uno de los testimonios recogidos por The New York Times fue el de Daniel Evans, de 43 años, quien se encontraba leyendo un libro en el campamento Bright Angel cuando comenzó la tormenta. Relató que alrededor de las 11 de la mañana escuchó un fuerte estruendo, similar al de un tren de carga. Poco después, vio cómo el lugar se transformaba rápidamente en un torrente de agua negra, troncos y escombros.

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Evans dijo que tuvo justo el tiempo suficiente para recoger su carpa y su mochila y huir a un corral de mulas, donde unos 30 excursionistas, empleados del parque y trabajadores de la construcción miraban cómo subía el río. Algunos excursionistas habían perdido sus teléfonos, mochilas, carpas y zapatos en la inundación.

Evans y su grupo esperaron tres o cuatro horas a que llegaran los helicópteros de rescate, mientras veían cómo los senderos quedaban arrasados o enterrados bajo el agua o desprendimientos de rocas.

Otro de los testimonios fue el de David Gregory, de 59 años, quien se encontraba en Phantom Ranch cuando ocurrió la inundación. Contó que pudo observar cómo el río Colorado adquiría un color “marrón chocolate” debido a la cantidad de agua y escombros. También relató que un puente que su grupo había utilizado para cruzar el arroyo fue arrastrado por la corriente apenas unos minutos después de que pasaran por allí.

"Si todos hubiéramos estado en ese puente, nos habrían lanzado al arroyo y luego arrastrados al río Colorado", dijo Gregory. Él y sus amigos también fueron finalmente trasladados a salvo por helicópteros de la policía estatal.

El episodio provocó daños extensos en la infraestructura del cañón interior, incluida la línea de agua del Transcanyon, que abastece de agua a distintos sectores del parque.

Lluvias intensas y riesgo de nuevas inundaciones

Según Justin Johndrow, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff, cayeron alrededor de 2 centímetros de lluvia en apenas 30 minutos en una zona rocosa caracterizada por fuertes desniveles.

Las autoridades mantienen el alerta ante la posibilidad de nuevos fenómenos meteorológicos. Para este lunes se pronosticaron más tormentas eléctricas y lluvias intensas, que podrían generar nuevas inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y modificaciones en las condiciones de los senderos y los ríos.

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Patrimonio de la Humanidad

El Parque Nacional del Gran Cañón, que ofrece rutas de senderismo de un extremo a otro del cañón, paseos en mula y rafting en aguas bravas, es un destino muy popular entre los parques nacionales.

El Gran Cañón se encuentra en el cuadrante noroeste de Arizona. Con millones de visitantes cada año, este parque es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Además, el parque es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1979.

El Gran Cañón tuvo un largo y arduo camino para convertirse en parque nacional, que comenzó en la década de 1880 con varios proyectos de ley del Congreso que no prosperaron. Tras realizar múltiples visitas a la zona, Theodore Roosevelt declaró el Gran Cañón Monumento Nacional en 1908. La ley que le otorgaba el estatus de parque nacional fue aprobada en 1919 y firmada por el entonces presidente Woodrow Wilson.

El Parque Nacional del Gran Cañón cuenta con dos zonas públicas: el Borde Norte y el Borde Sur. A 2134 metros sobre el nivel del mar, el Borde Sur es la sección más accesible del parque, con numerosos miradores donde los visitantes pueden detenerse para admirar las vistas. El Borde Norte, 305 metros más alto que el Borde Sur, es menos popular debido a su difícil acceso, especialmente durante el invierno, cuando las carreteras de acceso se cierran. En coche, el trayecto de un borde al otro es de 354 kilómetros. Sin embargo, a pie, la distancia a través del cañón es de 34 kilómetros por los senderos de Kaibab.

RM / LT