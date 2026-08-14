Inundación en Caballito por trabajos programados de AySA

La esquina de las avenidas José María Moreno y Pedro Goyena, en el barrio porteño de Caballito, se llenó de agua en la madrugada de este viernes hasta volverse intransitable. El agua cubrió tres cuadras y ocasionó un corte de tránsito de la avenida José María Moreno en sentido al sur.

Desde la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), avisaron que la inundación se debió a un corte programado para realizar una operación de cambio de válvulas frente a la estación elevadora Caballito.

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Como parte del trabajo se debe drenar el pozo, por lo que el agua de la válvula es sacada hacia la calle: “Se está yendo por el sumidero de forma controlada”, declararon desde la compañía a la agencia NA. “Se trabaja desde la noche para evitar y reducir afectación durante el día. En las próximas horas se normalizará”.

El objetivo de los trabajos es cambiar dos válvulas de 700 milímetros de diámetro por una tecnología superadora, para optimizar las maniobras de la red.

Según advirtieron desde la compañía, los trabajos podrían afectar el servicio de agua potable "hasta primeras horas de la tarde", en "algunos barrios cercanos". Aseguraron que "se irá restableciendo" con el paso de las horas.

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