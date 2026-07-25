Irán ataca bases de EE.UU. en Jordania, Kuwait y Bahréin

El ejército iraní anunció ayer que llevó a cabo ataques con drones contra varias instalaciones y bases militares estadounidenses en Bahréin, Jordania y Kuwait, en represalia por los últimos ataques de Estados Unidos contra la república islámica.

“Esta mañana, los tanques de combustible, los grandes almacenes de equipos y silos, y los barracones de las fuerzas terroristas del ejército estadounidense en la base aérea de Isa en Bahréin fueron atacados por drones kamikaze Arash”, dijo.

El ejército iraní también reivindicó ataques con drones contra Jordania, dirigidos contra “hangares de aviones, hangares de mantenimiento aeronáutico y un cuartel” en la base de Al-Azraq. La Guardia Revolucionaria iraní, brazo ideológico del ejército, afirmó haber atacado la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, alegando haber destruido un depósito de municiones y haber causado bajas entre el personal estadounidense.

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Otro de los objetivos de los iraníes fueron silos de almacenamiento de equipos en Camp Udairi, Kuwait, y la torre de vigilancia de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin.

Teherán argumenta que cualquier instalación o base en Oriente Medio que el ejército estadounidense utilice para atacar a Irán se considera un objetivo legítimo para tomar represalias.

Se intensifica la guerra. Estados Unidos concluyó la madrugada de este viernes su decimotercera noche de bombardeos en Irán, cuyos aliados hutíes de Yemen abrieron un nuevo frente en la guerra al reivindicar ataques en el mar Rojo que llevaron al petróleo a superar los 100 dólares.

Las hostilidades entre Teherán y Washington, que se reanudaron el 7 de julio, hacen temer un bloqueo prolongado de las exportaciones de hidrocarburos. El estratégico estrecho de Ormuz está bloqueado por Irán y los rebeldes hutíes anunciaron un bloqueo contra los buques de Arabia Saudita, el principal exportador mundial de crudo.

Ante las amenazas a la navegación en la región, el presidente Donald Trump afirmó el jueves por la noche que los fondos iraníes congelados en Estados Unidos se utilizarán a partir de ahora para reembolsar los daños sufridos por los buques afectados en el Golfo.

“De ahora en adelante, cualquier y todo daño causado a barcos, cargamentos o cualquier cosa relacionada con ello será pagado con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su posesión y controla”, aseguró el mandatario republicano en su plataforma Truth Social, sin dar más detalles sobre el mecanismo previsto.

“Fuera de control”. El secretario general de la ONU, António Guterres, fue categórico durante una reunión del Consejo de Seguridad. Advirtió que la situación en Medio Oriente está “fuera de control” y “al borde de lo inimaginable”.

La república islámica quiere imponer tarifas de paso en el estrecho de Ormuz y solo autoriza una ruta, a lo largo de sus costas, amenazando con atacar a cualquier barco que incumpla esta norma. La Guardia Revolucionaria afirmó haber detenido a tres petroleros que intentaban atravesarlo.

En respuesta, Estados Unidos impone un bloqueo marítimo a Irán. El Comando Militar de EE.UU. para Medio Oriente (Centcom) precisó que, durante los últimos nueve días, sus fuerzas han “desviado 12 buques comerciales e inmovilizado uno”, para impedirles “ingresar o salir de los puertos iraníes”.

Al otro lado de la península arábiga, en el mar Rojo, los hutíes, apoyados por Irán, reivindicaron ataques contra petroleros sauditas. Los rebeldes representan una amenaza para la navegación por el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta esas aguas con el Golfo de Adén y cuya importancia ha aumentado como vía alterna a Ormuz.